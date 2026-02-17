Nacho Abad explota contra Tezanos por la última encuesta del CIS: "Es el mayor bulero de España"

Nacho Abad ha comenzado hoy su programa con su ya habitual monólogo y una vez más, ha decidido hacerlo cargando contra un asunto relacionado con el PSOE, o así lo explica él.

El presentador ha comenzado criticando al CIS de Tezanos: "En el país en el que Pedro Sánchez denuncia la permanente guerra de bulos para destruirle, hundirle y lapidarle, quiero denunciar y señalar con el dedo al mayor bulero del Reino de España. Se llama Tezanos, José Félix Tezanos, presidente del CIS".

Concretamente, Abad se queja del resultado de la encuesta que da como vencedor de las elecciones al PSOE: "La última de sus encuestas dice que el PSOE, en plena crisis por el accidente de Adamuz, le saca al PP más de diez puntos. Los españoles, sin duda, están premiando la falta de inversión en el sistema ferroviario español desde que gobierna Sánchez y, en cualquier caso, la culpa de todo lo que pasa en España es del PP, que es quien sale perdiendo en las encuestas… las de Tezanos".

Para reforzar su argumento, el presentador señaló irónicamente los 'aciertos' de Tezanos: "Para Tezanos no cabe otro análisis, pero quiero tener memoria con los ‘aciertos’ de Tezanos. En las generales de 2023 el PSOE iba a conseguir 135 escaños en el Congreso. ¿Cuántos obtuvo? 121, catorce menos. A Sumar le daba 50 y obtuvo 31. Vamos a seguir repasando los grandes aciertos del señor Tezanos: en las generales de 2019 le calculó al PSOE 150 escaños y obtuvo 123, veintisiete menos. Podría seguir con los errores de Extremadura, Aragón… pero se hacen una idea".

Noticias relacionadas

Por último, Abad se queja de que estos errores se comentan con dinero público: "El problema no es que falle más que una escopeta de feria, es que lo hace con nuestro dinero. Siempre apuesta a cuenta de nuestros impuestos. ¿Para qué sirven sus datos sociológicos, salvo para dar esa sensación de que el presidente va como un tiro en intención de voto? Para nada más. Tezanos es un socialista de carné, y esto es un dato importante, porque es como poner a un árbitro alemán en la final de un Mundial entre España y Alemania. ¿Quién cree que ganaría? Vamos, tongo absoluto".