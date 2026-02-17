Llamamiento directo
Jesús Vázquez alerta a la juventud del auge de la extrema derecha: “Los derechos se conquistan, pero se pueden perder”
El presentador advierte a los jóvenes del riesgo de retrocesos en libertades y recuerda la España “oscura” de su infancia.
Jesús Vázquez ha concedido decenas de entrevistas tras fichar como presentador del 'Benidorm Fest', y precisamente en una concedida a El Confi TV, aprovechó para lanzar una advertencia ante el crecimiento de la extrema derecha, especialmente entre los votantes más jóvenes. El comunicador pidió no dar por sentadas las libertades actuales y apeló a la memoria histórica.
El presentador fue tajante en ese aspecto: “Que la juventud no baje la guardia, que vive en un país con mucha libertad y con muchos derechos. Los derechos se conquistan, pero se pueden perder, ya lo estamos viendo. El lobo está asomando las orejas y todo lo conquistado se puede perder. Los derechos no vienen de una cosa espontánea, vienen de una lucha muy grande”. Recordando su infancia, añadió: “Cuando yo era niño, nos metían en la cárcel, y ahora nos podemos casar. Pero eso puede volver atrás porque hay algunos a los que les gustaría volvernos a meter en la cárcel”. Y remató: “Era un país muy oscuro, sin libertad, sin derechos y sin nada”.
En otra entrevista reciente en El País, el presentador también se pronunció sobre la participación de Israel en Eurovisión, defendiendo que renunciar sería lo lógico si se compara con el veto a Rusia tras la invasión de Ucrania: “O que me dé una razón de por qué tiene que ir Israel y no Rusia”.
Además, Vázquez recordó su implicación social como embajador de buena voluntad de ACNUR desde 2008: “Ser conocido me ha dado una serie de privilegios para hacer según qué cosas. Descubrí que podía ser un altavoz a causas de gente que lo estaba pasando mal”. Además, subrayó que su labor con refugiados le ha permitido diferentes cosas: “Llevar esperanza a la gente que lo ha perdido todo”.
