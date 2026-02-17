En 'DecoMasters'
Isa Pantoja explica por qué decidió poner tierra de por medio con su madre y con su hermano: "Quiero cerrar esos capítulos"
La concursante de 'DecoMasters' se sincera en TVE y confiesa que ha cortado definitivamente sus lazos familiares
La hija de Isabel Pantoja ha protagonizado uno de los momentos más sinceros del nuevo programa de TVE 'DecoMasters', donde ha desvelado sin filtros cómo es su relación actual con su madre y su hermano Kiko Rivera, un vínculo prácticamente inexistente que, según ella, le impide avanzar.
En una charla con la presentadora Patricia Montero, Isa hizo un repaso emocional a su pasado y su presente familiar, dejando claro que ha decidido cerrar ese capítulo de su vida para poder centrarse en su propia familia y bienestar.
"Vengo de una familia que no me demostraba con gestos el amor, pero sí con hechos. Yo con mis hijos me entrego", explicó la concursante, dejando entrever el contraste entre la relación que vivió con sus padres y la que ella quiere construir con sus hijos.
La concursante reconoció que el constante recuerdo mediático de sus desencuentros con su madre y su hermano ha sido un "machaque continuo" que no le ha permitido avanzar como persona ni emocionalmente. Por eso, explicó que ha optado por no pensar ni en excusas ni en posibles reconciliaciones, y ha decidido mirar hacia adelante con su marido y sus hijos.
"Yo no pienso en mi día a día que me gustaría tener otra relación, o que me llamase, o que se preocupasen por mí. No tengo eso, porque lo he tenido muchos años y eso es un machaque continuo que no me deja avanzar en mi vida. Y yo quiero avanzar y cerrar esos capítulos que no me traen cosas buenas", confirmó.
