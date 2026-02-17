Susto invisible
La inesperada ausencia de la voz de ‘First Dates’ tenía explicación: Richard Pena revela el motivo de salud tras volver al trabajo
El locutor sufrió un infarto “de manual” en diciembre y ya ha retomado su trabajo en Mediaset tras superar el susto.
La voz de 'First Dates' es inconfundible, pero en diciembre del pasado año, los espectadores empezaron a notar que no era la de siempre: había sido sustituida. Aquel "¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?" ya no la decía Richard Pena, sino que ahora corría a cargo de Natalia Melero, pero al fin descubrimos el motivo de esta sustitución inesperada: el encargado de poner voz al programa de citas más famoso de Mediaset había sufrido un infarto.
El propio Pena ha explicado que todo ocurrió en un día libre, tras entrenar en el gimnasio. Un ardor en los pectorales, un mareo y un desmayo breve encendieron las alarmas: “Un infarto de manual. No tiene que pasarme otra vez, me lo han dicho los médicos. Mi corazón está al cien por cien, pero sí te cambia en el plan de vida: disfruta del momento y diviértete”, ha relatado sobre el diagnóstico que recibió antes de ser trasladado al Hospital Universitario Ramón y Cajal, donde le practicaron un cateterismo y le colocaron un stent por la obstrucción de una arteria.
Tras un mes y medio de baja, el locutor regresó tanto a ‘First Dates’, presentado por Carlos Sobera en Cuatro, como a ‘Fiesta’, el espacio de fin de semana de Telecinco con Emma García. “Fue una lluvia de abrazos. Me sentí como si hubiera ganado un Ondas”, ha contado sobre su vuelta al trabajo, tal y como recoge El Mundo.
Pena reconoce que las primeras semanas fueron más duras a nivel psicológico que físico y que ahora deberá medicarse de por vida. Aun así, insiste en que quiere normalidad: “No quiero que nadie me trate como el pobrecito al que le ha dado un infarto. Yo soy el mismo Richard de antes”. Además de retomar su rutina profesional, pondrá voz este año a los Premios Iris y prepara un canal propio en YouTube centrado en sucesos. “La vida es una sola, hoy estamos y mañana no”, concluye tras superar uno de los mayores sustos de su vida.
