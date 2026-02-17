Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio ManlleuBajas laboralesCatalunyaSílvia OrriolsAdamuzJesse JacksonBurkaCarlo MasalaDepresiónParterasFeliciano LópezDepresión
instagramlinkedin

Salida inesperada

Golpe inesperado en ‘DecoMasters’: doble expulsión que deja en shock a los concursantes

Eduardo Casanova y Canco Rodríguez se despiden del talent de La 1 tras una noche marcada por tensiones y lágrimas.

Isa Pantoja, Asraf Beno, Canco Rodríguez y Eduardo Casanova en 'DecoMasters'

Isa Pantoja, Asraf Beno, Canco Rodríguez y Eduardo Casanova en 'DecoMasters' / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La última entrega de ‘DecoMasters’, en La 1, estuvo marcada por la presión y los choques entre concursantes. El programa trasladó a los aspirantes hasta la sede de la Fundación Balia por la Infancia, en Madrid, donde tuvieron que transformar tres espacios clave: una biblioteca, un aula multidisciplinar y un teatro. Cada equipo contó con 5.000 euros y la exigencia de mantener ambientes coloridos, acogedores y motivadores.

Lucía y Palito asumieron la capitanía del grupo encargado de la biblioteca y el aula, junto a varios compañeros. En el otro frente, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez lideraron la reforma del teatro. Desde el inicio surgieron desacuerdos, entre ellos la negativa de Casanova a utilizar el color rojo en el telón, una propuesta que defendía buena parte del equipo. A lo largo de la jornada también se evidenció falta de organización y reparto de tareas, lo que generó confusión y malestar. Incluso Navarrete protagonizó un tenso momento al mostrar su desacuerdo con uno de los jueces.

El veredicto fue claro: el equipo de Lucía y Palito se alzó como ganador del reto, mientras que el grupo del teatro pasó directamente a la prueba de eliminación. Ya con el mono negro, las parejas tuvieron que redecorar un baño de dimensiones reducidas con un presupuesto de 1.500 euros. La presión aumentó en un espacio mínimo donde hubo reproches, como el de la Terremoto a Navarrete por desentenderse del trabajo, y un encontronazo entre Raquel y Asraf que terminó en abrazo.

Noticias relacionadas

Tras valorar los resultados, el jurado destacó dos propuestas como las mejores y dejó la decisión final entre dos parejas. Finalmente, anunciaron: “La pareja que abandona DecoMasters es Canco y Edu”. Eduardo Casanova y Canco Rodríguezse despidieron emocionados, agradeciendo la experiencia, mientras compañeros como Patricia Montero reconocían entre lágrimas: “Os vamos a echar mucho de menos, nos habéis hecho llorar y reír”.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
  2. Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
  3. El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
  4. Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
  5. Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
  6. Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
  7. Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ firma máximo de temporada en domingo y lidera una noche de estrenos con 'Top Chef' y 'En tierra lejana' llegando en unidígito
  8. Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’

Muere a los 84 años el reverendo Jesse Jackson, histórico líder de los derechos civiles en EEUU

Muere a los 84 años el reverendo Jesse Jackson, histórico líder de los derechos civiles en EEUU

Pablo Alborán se moja en 'La Revuelta' y lanza un alegato inesperado sobre la sanidad pública: "Habrá que votar a aquellos que la ayuden"

Pablo Alborán se moja en 'La Revuelta' y lanza un alegato inesperado sobre la sanidad pública: "Habrá que votar a aquellos que la ayuden"

Febrero negro: a Flick se le descose el Barça y le abandona el gol

Febrero negro: a Flick se le descose el Barça y le abandona el gol

Sílvia Orriols se abre a pactar con Junts, pero avisa: "No todo el que nace, vive y trabaja en Catalunya es catalán"

Sílvia Orriols se abre a pactar con Junts, pero avisa: "No todo el que nace, vive y trabaja en Catalunya es catalán"

Los forenses toman muestras para identificar los cadáveres de los jóvenes de Manlleu

Los forenses toman muestras para identificar los cadáveres de los jóvenes de Manlleu

Científicos descubren cómo estimular el cerebro para promover el comportamiento altruista en las personas

Científicos descubren cómo estimular el cerebro para promover el comportamiento altruista en las personas

Obligan a una trabajadora a jubilarse a sus 65 años: la Justicia declara el despido improcedente y deberán pagarle una indemnización de 3.215 euros

Obligan a una trabajadora a jubilarse a sus 65 años: la Justicia declara el despido improcedente y deberán pagarle una indemnización de 3.215 euros

Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley

Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley