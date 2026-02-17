Estrategia en la parrilla
Chenoa ocupa una nueva noche en TVE tras el cambio de emisión de 'The Floor': desaparece de los miércoles, dejando hueco a 'Top Chef'
El concurso pasa a la segunda noche de la semana en La 1 con 62 jugadores en liza y un giro inédito en su mecánica.
Chenoa cambia de día en TVE. El concurso ‘The Floor’ abandona la noche de los miércoles, que ha venido ocupando en sus tres primeras emisiones, y pasa a emitirse los martes en La 1, dentro de la estrategia de reordenación de la programación del prime time.
En su cuarta entrega de la segunda temporada, el formato mantiene a 62 participantes en competición. Todos continúan luchando por adueñarse del tablero completo y optar al premio de 100.000 euros. Esta semana, además, se activa por primera vez el Randomizer voluntario, una variante que seleccionará al azar únicamente entre quienes decidan exponerse. La decisión de dar un paso al frente puede marcar el futuro de cada jugador.
Todavía quedan categorías clave por disputarse, como "Jeroglíficos", "Sintonías de TVE", "América Latina" o "Pueblos españoles". La dinámica de duelos seguirá dejando enfrentamientos directos y nuevas despedidas, mientras que el cierre de la noche reservará el habitual enfrentamiento por 5.000 euros, con el regreso de un veterano a la mesa central.
El movimiento de ‘The Floor’ libera así la noche del miércoles para ‘Top Chef: Dulces y famosos’, que se instala definitivamente en ese hueco tras su estreno en domingo. El talent culinario, con rostros como Belén Esteban e Ivana Rodríguez entre sus concursantes, toma así el relevo en esa franja, mientras ‘La película de la semana’ recupera su posición habitual en la noche dominical.
- El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
- Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
- Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ firma máximo de temporada en domingo y lidera una noche de estrenos con 'Top Chef' y 'En tierra lejana' llegando en unidígito
- Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera