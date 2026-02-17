Chenoa ocupa una nueva noche en TVE tras el cambio de emisión de 'The Floor': desaparece de los miércoles, dejando hueco a 'Top Chef'

Chenoa cambia de día en TVE. El concurso ‘The Floor’ abandona la noche de los miércoles, que ha venido ocupando en sus tres primeras emisiones, y pasa a emitirse los martes en La 1, dentro de la estrategia de reordenación de la programación del prime time.

En su cuarta entrega de la segunda temporada, el formato mantiene a 62 participantes en competición. Todos continúan luchando por adueñarse del tablero completo y optar al premio de 100.000 euros. Esta semana, además, se activa por primera vez el Randomizer voluntario, una variante que seleccionará al azar únicamente entre quienes decidan exponerse. La decisión de dar un paso al frente puede marcar el futuro de cada jugador.

Todavía quedan categorías clave por disputarse, como "Jeroglíficos", "Sintonías de TVE", "América Latina" o "Pueblos españoles". La dinámica de duelos seguirá dejando enfrentamientos directos y nuevas despedidas, mientras que el cierre de la noche reservará el habitual enfrentamiento por 5.000 euros, con el regreso de un veterano a la mesa central.

El movimiento de ‘The Floor’ libera así la noche del miércoles para ‘Top Chef: Dulces y famosos’, que se instala definitivamente en ese hueco tras su estreno en domingo. El talent culinario, con rostros como Belén Esteban e Ivana Rodríguez entre sus concursantes, toma así el relevo en esa franja, mientras ‘La película de la semana’ recupera su posición habitual en la noche dominical.