Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio ManlleuBajas laboralesCatalunyaDepresiónConstitución españolaParterasFeliciano LópezRobert DuvallHuelga médicosFórmula 1DepresiónJuan Gómez-Jurado
instagramlinkedin

Lunes 16 febrero

Audiencias TV ayer | ‘En tierra lejana’ confirma su éxito en Antena 3 y ‘Casados a primera vista' lidera en Telecinco

Antena 3 crece con su nueva ficción, Telecinco consolida su sorpresa de temporada y La 1 mejora con ‘DecoMasters’ en una noche muy repartida.

'Casados a primera vista' y 'En tierra lejana'

'Casados a primera vista' y 'En tierra lejana' / Telecinco/Antena 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La noche del lunes 16 de febrero volvió a inclinarse en el access prime time hacia Antena 3 gracias a 'El hormiguero', que lideró su franja con la visita de Hovik Keuchkerian al firmar un 12,1% de share y 1.579.000 espectadores de media. A continuación, la cadena mantuvo el pulso en el prime time con el segundo episodio de 'En tierra lejana', que experimentó un notable crecimiento hasta el 12,8% y 1.041.000 espectadores, consolidando su arranque y situándose como una de las ofertas más sólidas de la noche.

En La 1, 'La Revuelta' inició la semana con un 9,8% de cuota y una media de 1.283.000 seguidores en el access prime time. Ya en el prime time, 'DecoMasters' firmó un 9,9% y reunir a 629.000 espectadores, mostrando una evolución positiva en su cuarta entrega al subir más de un punto respecto la semana anterior.

Telecinco volvió a encontrar su principal fortaleza en 'Casados a primera vista', que revalidó el liderazgo de su franja con un 13% de share y 823.000 espectadores, confirmándose como una de las revelaciones de la temporada. Antes, 'First Dates' arrancó la semana con un buen 9,1% y 1.172.000 espectadores.

En los canales secundarios, Cuatro destacó en el access con 'Horizonte', que alcanzó un 7,2% y 931.000 espectadores, mientras que laSexta optó por cine en prime time con ‘Milla 22’, que se quedó en un 5,5% y 433.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.283.000 (9,8%)

Decomasters: 628.000 (9,9%)

Antena 3

El hormiguero: 1.579.000 (12,1%)

En tierra lejana: 1.041.000 (12,8%)

Telecinco

First dates: 1.172.000 (9,1%)

Casados a primera vista: 823.000 (13%)

laSexta

laSexta clave: 463.000 (3,8%)

El intermedio: 787.000 (6%)

El taquillazo “Milla 22”: 433.000 (5,5%)

Cuatro

First dates: 716.000 (5,6%)

Horizonte: 931.000 (7,2%)

Proyecto Sistiaga: 337.000 (4,1%)

La 2

Cifras y letras: 511.000 (3,9%)

Cifras y letras: 705.000 (5,3%)

Cine clásico “El sargento negro”: 294.000 (2,8%)

LATE NIGHT

La 1

Decomasters: 152.000 (7,5%)

Antena 3

Renacer: 670.000 (13,4%)

Renacer: 194.000 (6,9%)

laSexta

Cine “Blackwood”: 106.000 (3,6%)

Cuatro

Proyecto Sistiaga: 167.000 (3,7%)

Focus: 121.000 (4%)

El desmarque. Madrugada: 72.000 (3,7%)

La 2

Cine “Agent Game”: 51.000 (1%)

Metrópolis: 22.000 (0,9%)

Conciertos Radio 3: 13.000 (0,7%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 1.025.000 (11,4%)

Valle Salvaje: 944.000 (12%)

La promesa: 1.058.000 (12,6%)

Malas lenguas: 1.082.000 (11,6%)

Aquí la Tierra: 1.396.000 (13%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.341.000 (14,2%)

Y ahora, Sonsoles: 796.000 (9,6%)

Pasapalabra: 1.951.000 (18,4%)

Telecinco

El tiempo justo: 735.000 (8,5%)

El diario de Jorge: 773.000 (9,2%)

¡Allá tú!: 947.000 (9,2%)

laSexta

Zapeando: 427.000 (4,6%)

Más vale tarde: 430.000 (5,2%)

Cuatro

Todo es mentira: 640.000 (7,2%)

Lo sabe, no lo sabe: 503.000 (5,9%)

La 2

Saber y ganar: 588.000 (6%)

Grandes documentales: 376.000 (4,3%)

Malas lenguas: 595.000 (7,3%)

Sukha: 190.000 (2%)

Grandes diseños revisitados: 235.000 (2,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 341.000 (17,8%)

Mañaneros 360: 556.000 (16%)

Mañaneros 360: 1.012.000 (11,6%)

Antena 3

Espejo público: 328.000 (11,8%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 787.000 (14,5%)

La ruleta de la suerte: 1.645.000 (20,6%)

Telecinco

La mirada crítica: 122.000 (7,4%)

El programa de AR: 307.000 (12,6%)

Vamos a ver: 372.000 (9%)

El precio justo: 702.000 (9,1%)

laSexta

Aruser@s: 267.000 (12,1%)

Al rojo vivo: 269.000 (6,5%)

Cuatro

¡Toma salami!: 13.000 (1,1%)

Alerta cobra: 33.000 (2%)

En boca de todos: 285.000 (8,1%)

La 2

Save Valley: 22.000 (1,3%)

Un país para leerlo: 15.000 (0,8%)

Aquí hay trabajo: 24.000 (1,1%)

La aventura del saber: 32.000 (1,4%)

Zoom tendencias: 50.000 (2%)

El chef errante: 52.000 (2%)

El western de La 2 “Alaska, tierra de oro”: 126.000 (3,6%)

El cazador: 236.000 (2,4%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.372.000 (23,3%)

Telediario 1: 1.454.000 (14,3%)

Informativos Telecinco 15h: 916.000 (9%)

Noticias Cuatro 1: 634.000 (8,2%)

laSexta Noticias 14h: 715.000 (8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.233.000 (17,6%)

Telediario 2: 1.505.000 (12%)

Informativos Telecinco 21h: 882.000 (7%)

Noticias Cuatro 2: 640.000 (6,4%)

laSexta Noticias 20h: 608.000 (6%)

Matinal

Telediario matinal: 133.000 (17,1%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 164.000 (14,5%)

El Matinal (Telecinco): 95.000 (8,7%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (12,1%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6%), laSexta (5,6%), La 2 (3,6%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (13,2%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,1%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,2%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
  2. Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
  3. El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
  4. Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
  5. Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
  6. Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ firma máximo de temporada en domingo y lidera una noche de estrenos con 'Top Chef' y 'En tierra lejana' llegando en unidígito
  7. Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’
  8. El mal estado de la autovía A-2 indigna a los alcaldes de la zona: 'Provoca pinchazos y accidentes

El Gobierno aprueba la Agencia Independiente de Integridad Pública anunciada en julio en el plan anticorrupción

El Gobierno aprueba la Agencia Independiente de Integridad Pública anunciada en julio en el plan anticorrupción

Eclipse solar anular: hora y zonas donde se podrá seguir en unos minutos el anillo de fuego de este febrero

Eclipse solar anular: hora y zonas donde se podrá seguir en unos minutos el anillo de fuego de este febrero

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

España lanzará su primera misión espacial con tecnología 100% nacional en 2027

España lanzará su primera misión espacial con tecnología 100% nacional en 2027

Suspendido de empleo y sueldo por jugar al golf de baja pero lo han indemnizado: el error que costó 15.000 euros a la empresa

Suspendido de empleo y sueldo por jugar al golf de baja pero lo han indemnizado: el error que costó 15.000 euros a la empresa

El Ibex 35 abre ligeramente a la baja pero no renuncia a conquistar los 17.900 puntos

El Ibex 35 abre ligeramente a la baja pero no renuncia a conquistar los 17.900 puntos

ERC, Bildu y BNG reclaman "el reconocimiento efectivo de las naciones que conforman el Estado"

ERC, Bildu y BNG reclaman "el reconocimiento efectivo de las naciones que conforman el Estado"