Audiencias TV ayer | ‘En tierra lejana’ confirma su éxito en Antena 3 y ‘Casados a primera vista' lidera en Telecinco

La noche del lunes 16 de febrero volvió a inclinarse en el access prime time hacia Antena 3 gracias a 'El hormiguero', que lideró su franja con la visita de Hovik Keuchkerian al firmar un 12,1% de share y 1.579.000 espectadores de media. A continuación, la cadena mantuvo el pulso en el prime time con el segundo episodio de 'En tierra lejana', que experimentó un notable crecimiento hasta el 12,8% y 1.041.000 espectadores, consolidando su arranque y situándose como una de las ofertas más sólidas de la noche.

En La 1, 'La Revuelta' inició la semana con un 9,8% de cuota y una media de 1.283.000 seguidores en el access prime time. Ya en el prime time, 'DecoMasters' firmó un 9,9% y reunir a 629.000 espectadores, mostrando una evolución positiva en su cuarta entrega al subir más de un punto respecto la semana anterior.

Telecinco volvió a encontrar su principal fortaleza en 'Casados a primera vista', que revalidó el liderazgo de su franja con un 13% de share y 823.000 espectadores, confirmándose como una de las revelaciones de la temporada. Antes, 'First Dates' arrancó la semana con un buen 9,1% y 1.172.000 espectadores.

En los canales secundarios, Cuatro destacó en el access con 'Horizonte', que alcanzó un 7,2% y 931.000 espectadores, mientras que laSexta optó por cine en prime time con ‘Milla 22’, que se quedó en un 5,5% y 433.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.283.000 (9,8%)

Decomasters: 628.000 (9,9%)

Antena 3

El hormiguero: 1.579.000 (12,1%)

En tierra lejana: 1.041.000 (12,8%)

Telecinco

First dates: 1.172.000 (9,1%)

Casados a primera vista: 823.000 (13%)

laSexta

laSexta clave: 463.000 (3,8%)

El intermedio: 787.000 (6%)

El taquillazo “Milla 22”: 433.000 (5,5%)

Cuatro

First dates: 716.000 (5,6%)

Horizonte: 931.000 (7,2%)

Proyecto Sistiaga: 337.000 (4,1%)

La 2

Cifras y letras: 511.000 (3,9%)

Cifras y letras: 705.000 (5,3%)

Cine clásico “El sargento negro”: 294.000 (2,8%)

LATE NIGHT

La 1

Decomasters: 152.000 (7,5%)

Antena 3

Renacer: 670.000 (13,4%)

Renacer: 194.000 (6,9%)

laSexta

Cine “Blackwood”: 106.000 (3,6%)

Cuatro

Proyecto Sistiaga: 167.000 (3,7%)

Focus: 121.000 (4%)

El desmarque. Madrugada: 72.000 (3,7%)

La 2

Cine “Agent Game”: 51.000 (1%)

Metrópolis: 22.000 (0,9%)

Conciertos Radio 3: 13.000 (0,7%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 1.025.000 (11,4%)

Valle Salvaje: 944.000 (12%)

La promesa: 1.058.000 (12,6%)

Malas lenguas: 1.082.000 (11,6%)

Aquí la Tierra: 1.396.000 (13%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.341.000 (14,2%)

Y ahora, Sonsoles: 796.000 (9,6%)

Pasapalabra: 1.951.000 (18,4%)

Telecinco

El tiempo justo: 735.000 (8,5%)

El diario de Jorge: 773.000 (9,2%)

¡Allá tú!: 947.000 (9,2%)

laSexta

Zapeando: 427.000 (4,6%)

Más vale tarde: 430.000 (5,2%)

Cuatro

Todo es mentira: 640.000 (7,2%)

Lo sabe, no lo sabe: 503.000 (5,9%)

La 2

Saber y ganar: 588.000 (6%)

Grandes documentales: 376.000 (4,3%)

Malas lenguas: 595.000 (7,3%)

Sukha: 190.000 (2%)

Grandes diseños revisitados: 235.000 (2,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 341.000 (17,8%)

Mañaneros 360: 556.000 (16%)

Mañaneros 360: 1.012.000 (11,6%)

Antena 3

Espejo público: 328.000 (11,8%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 787.000 (14,5%)

La ruleta de la suerte: 1.645.000 (20,6%)

Telecinco

La mirada crítica: 122.000 (7,4%)

El programa de AR: 307.000 (12,6%)

Vamos a ver: 372.000 (9%)

El precio justo: 702.000 (9,1%)

laSexta

Aruser@s: 267.000 (12,1%)

Al rojo vivo: 269.000 (6,5%)

Cuatro

¡Toma salami!: 13.000 (1,1%)

Alerta cobra: 33.000 (2%)

En boca de todos: 285.000 (8,1%)

La 2

Save Valley: 22.000 (1,3%)

Un país para leerlo: 15.000 (0,8%)

Aquí hay trabajo: 24.000 (1,1%)

La aventura del saber: 32.000 (1,4%)

Zoom tendencias: 50.000 (2%)

El chef errante: 52.000 (2%)

El western de La 2 “Alaska, tierra de oro”: 126.000 (3,6%)

El cazador: 236.000 (2,4%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.372.000 (23,3%)

Telediario 1: 1.454.000 (14,3%)

Informativos Telecinco 15h: 916.000 (9%)

Noticias Cuatro 1: 634.000 (8,2%)

laSexta Noticias 14h: 715.000 (8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.233.000 (17,6%)

Telediario 2: 1.505.000 (12%)

Informativos Telecinco 21h: 882.000 (7%)

Noticias Cuatro 2: 640.000 (6,4%)

laSexta Noticias 20h: 608.000 (6%)

Matinal

Telediario matinal: 133.000 (17,1%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 164.000 (14,5%)

El Matinal (Telecinco): 95.000 (8,7%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (12,1%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6%), laSexta (5,6%), La 2 (3,6%).

Mensual: Antena 3 (13,2%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,1%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,2%).