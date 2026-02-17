Lunes 16 febrero
Audiencias TV ayer | ‘En tierra lejana’ confirma su éxito en Antena 3 y ‘Casados a primera vista' lidera en Telecinco
Antena 3 crece con su nueva ficción, Telecinco consolida su sorpresa de temporada y La 1 mejora con ‘DecoMasters’ en una noche muy repartida.
La noche del lunes 16 de febrero volvió a inclinarse en el access prime time hacia Antena 3 gracias a 'El hormiguero', que lideró su franja con la visita de Hovik Keuchkerian al firmar un 12,1% de share y 1.579.000 espectadores de media. A continuación, la cadena mantuvo el pulso en el prime time con el segundo episodio de 'En tierra lejana', que experimentó un notable crecimiento hasta el 12,8% y 1.041.000 espectadores, consolidando su arranque y situándose como una de las ofertas más sólidas de la noche.
En La 1, 'La Revuelta' inició la semana con un 9,8% de cuota y una media de 1.283.000 seguidores en el access prime time. Ya en el prime time, 'DecoMasters' firmó un 9,9% y reunir a 629.000 espectadores, mostrando una evolución positiva en su cuarta entrega al subir más de un punto respecto la semana anterior.
Telecinco volvió a encontrar su principal fortaleza en 'Casados a primera vista', que revalidó el liderazgo de su franja con un 13% de share y 823.000 espectadores, confirmándose como una de las revelaciones de la temporada. Antes, 'First Dates' arrancó la semana con un buen 9,1% y 1.172.000 espectadores.
En los canales secundarios, Cuatro destacó en el access con 'Horizonte', que alcanzó un 7,2% y 931.000 espectadores, mientras que laSexta optó por cine en prime time con ‘Milla 22’, que se quedó en un 5,5% y 433.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.283.000 (9,8%)
Decomasters: 628.000 (9,9%)
Antena 3
El hormiguero: 1.579.000 (12,1%)
En tierra lejana: 1.041.000 (12,8%)
Telecinco
First dates: 1.172.000 (9,1%)
Casados a primera vista: 823.000 (13%)
laSexta
laSexta clave: 463.000 (3,8%)
El intermedio: 787.000 (6%)
El taquillazo “Milla 22”: 433.000 (5,5%)
Cuatro
First dates: 716.000 (5,6%)
Horizonte: 931.000 (7,2%)
Proyecto Sistiaga: 337.000 (4,1%)
La 2
Cifras y letras: 511.000 (3,9%)
Cifras y letras: 705.000 (5,3%)
Cine clásico “El sargento negro”: 294.000 (2,8%)
LATE NIGHT
La 1
Decomasters: 152.000 (7,5%)
Antena 3
Renacer: 670.000 (13,4%)
Renacer: 194.000 (6,9%)
laSexta
Cine “Blackwood”: 106.000 (3,6%)
Cuatro
Proyecto Sistiaga: 167.000 (3,7%)
Focus: 121.000 (4%)
El desmarque. Madrugada: 72.000 (3,7%)
La 2
Cine “Agent Game”: 51.000 (1%)
Metrópolis: 22.000 (0,9%)
Conciertos Radio 3: 13.000 (0,7%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 1.025.000 (11,4%)
Valle Salvaje: 944.000 (12%)
La promesa: 1.058.000 (12,6%)
Malas lenguas: 1.082.000 (11,6%)
Aquí la Tierra: 1.396.000 (13%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.341.000 (14,2%)
Y ahora, Sonsoles: 796.000 (9,6%)
Pasapalabra: 1.951.000 (18,4%)
Telecinco
El tiempo justo: 735.000 (8,5%)
El diario de Jorge: 773.000 (9,2%)
¡Allá tú!: 947.000 (9,2%)
laSexta
Zapeando: 427.000 (4,6%)
Más vale tarde: 430.000 (5,2%)
Cuatro
Todo es mentira: 640.000 (7,2%)
Lo sabe, no lo sabe: 503.000 (5,9%)
La 2
Saber y ganar: 588.000 (6%)
Grandes documentales: 376.000 (4,3%)
Malas lenguas: 595.000 (7,3%)
Sukha: 190.000 (2%)
Grandes diseños revisitados: 235.000 (2,1%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 341.000 (17,8%)
Mañaneros 360: 556.000 (16%)
Mañaneros 360: 1.012.000 (11,6%)
Antena 3
Espejo público: 328.000 (11,8%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 787.000 (14,5%)
La ruleta de la suerte: 1.645.000 (20,6%)
Telecinco
La mirada crítica: 122.000 (7,4%)
El programa de AR: 307.000 (12,6%)
Vamos a ver: 372.000 (9%)
El precio justo: 702.000 (9,1%)
laSexta
Aruser@s: 267.000 (12,1%)
Al rojo vivo: 269.000 (6,5%)
Cuatro
¡Toma salami!: 13.000 (1,1%)
Alerta cobra: 33.000 (2%)
En boca de todos: 285.000 (8,1%)
La 2
Save Valley: 22.000 (1,3%)
Un país para leerlo: 15.000 (0,8%)
Aquí hay trabajo: 24.000 (1,1%)
La aventura del saber: 32.000 (1,4%)
Zoom tendencias: 50.000 (2%)
El chef errante: 52.000 (2%)
El western de La 2 “Alaska, tierra de oro”: 126.000 (3,6%)
El cazador: 236.000 (2,4%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.372.000 (23,3%)
Telediario 1: 1.454.000 (14,3%)
Informativos Telecinco 15h: 916.000 (9%)
Noticias Cuatro 1: 634.000 (8,2%)
laSexta Noticias 14h: 715.000 (8%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.233.000 (17,6%)
Telediario 2: 1.505.000 (12%)
Informativos Telecinco 21h: 882.000 (7%)
Noticias Cuatro 2: 640.000 (6,4%)
laSexta Noticias 20h: 608.000 (6%)
Matinal
Telediario matinal: 133.000 (17,1%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 164.000 (14,5%)
El Matinal (Telecinco): 95.000 (8,7%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,5%), La 1 (12,1%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6%), laSexta (5,6%), La 2 (3,6%).
Mensual: Antena 3 (13,2%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,1%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,2%).
