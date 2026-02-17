Antonio Maestre se pronuncia sobre la posible prohibición del burka: “Lo que molesta a la derecha es la mujer mora que va debajo”

El periodista Antonio Maestre ha vuelto a poner el foco en uno de los debates más calientes del panorama político actual: la propuesta de PP y Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos. Maestre no se quedó corto y lanzó durísimas reflexiones en las que no solo cuestiona la medida, sino también las intenciones de los partidos que la impulsan.

En su intervención, Maestre reflexionó sobre lo que, a su juicio, realmente está en juego detrás del asunto: “Lo que molesta a la derecha es la mujer mora que va debajo”, afirmó con contundencia, dejando claro que, para él, la polémica no es solo una cuestión de seguridad o tradición, sino de racismo y estigmatización.

El periodista también abordó el simbolismo del burka, opinando que se trata de una prenda que “transmite que la mujer que lo porta es víctima de violencia machista”. Desde ese punto de vista, Maestre subrayó que, si realmente se quiere ayudar a esas mujeres, hay que enfocar las políticas públicas en atacar las causas del sometimiento, no en castigar a quien lo sufre.

Maestre no dejó pasar la oportunidad de criticar duramente a quienes, según él, prefieren “perseguir a la víctima” en lugar de enfrentarse a los verdaderos causantes de esa violencia. “Si alguien considera que una persona que lleva burka es víctima de violencia machista, al que hay que perseguir es al que provoca esa violencia machista”, explicó, apuntando directamente a la estrategia de la derecha política.