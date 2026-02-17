Debate político
Antonio Maestre se pronuncia sobre la posible prohibición del burka: “Lo que molesta a la derecha es la mujer mora que va debajo”
El periodista hace saltar chispas al criticar a PP y Vox por su propuesta de prohibir el burka, y sus palabras generan polémica en plena discusión parlamentaria
El periodista Antonio Maestre ha vuelto a poner el foco en uno de los debates más calientes del panorama político actual: la propuesta de PP y Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos. Maestre no se quedó corto y lanzó durísimas reflexiones en las que no solo cuestiona la medida, sino también las intenciones de los partidos que la impulsan.
En su intervención, Maestre reflexionó sobre lo que, a su juicio, realmente está en juego detrás del asunto: “Lo que molesta a la derecha es la mujer mora que va debajo”, afirmó con contundencia, dejando claro que, para él, la polémica no es solo una cuestión de seguridad o tradición, sino de racismo y estigmatización.
El periodista también abordó el simbolismo del burka, opinando que se trata de una prenda que “transmite que la mujer que lo porta es víctima de violencia machista”. Desde ese punto de vista, Maestre subrayó que, si realmente se quiere ayudar a esas mujeres, hay que enfocar las políticas públicas en atacar las causas del sometimiento, no en castigar a quien lo sufre.
Maestre no dejó pasar la oportunidad de criticar duramente a quienes, según él, prefieren “perseguir a la víctima” en lugar de enfrentarse a los verdaderos causantes de esa violencia. “Si alguien considera que una persona que lleva burka es víctima de violencia machista, al que hay que perseguir es al que provoca esa violencia machista”, explicó, apuntando directamente a la estrategia de la derecha política.
- El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Una sola dosis de un psicodélico abre la puerta a reducir rápidamente los síntomas de depresión en pacientes que no responden a otros fármacos
- Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
- Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ firma máximo de temporada en domingo y lidera una noche de estrenos con 'Top Chef' y 'En tierra lejana' llegando en unidígito
- Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera