‘Valle Salvaje’, avance semanal: el parto de Adriana marca una semana decisiva

La semana del 16 al 20 de febrero en ‘Valle Salvaje’ estará completamente condicionada por el desenlace del parto de Adriana. Todo el valle espera noticias mientras las parteras luchan por salvar a madre e hijo. Al mismo tiempo, las alianzas y traiciones siguen tomando forma: Braulio estrecha su círculo de confianza, Dámaso mueve ficha contra José Luis y en la casa pequeña dos personajes podrían estar a punto de descubrir una verdad que lo cambiaría todo.

Lunes 16 de febrero – Capítulo 355

El parto de Adriana llega a su momento más crítico. La familia Gálvez de Aguirre y los Salcedo de la Cruz aguardan un desenlace que determinará si nace la nueva generación. La incertidumbre se apodera de todos mientras las parteras trabajan contrarreloj.

Martes 17 de febrero – Capítulo 356

Braulio confía en Alejo para esclarecer la muerte de su padre y lo convierte en su principal aliado. Por su parte, Luisa reúne el valor suficiente para contarle a Pepa lo que escuchó durante el parto, aunque teme que su hermana no le dé crédito.

Miércoles 18 de febrero – Capítulo 357

Braulio presiona a Mercedes sobre la relación entre Bernardo y Domingo, generando tensión. Pura desacredita públicamente las sospechas de Luisa. Mientras tanto, Dámaso sorprende a Victoria con una propuesta peligrosa que podría cambiar los equilibrios de poder.

Jueves 19 de febrero – Capítulo 358

Dámaso propone a Victoria una alianza contra José Luis y consigue que Mercedes participe en un engaño. José Luis confronta a Alejo por apoyar a Braulio, pero el joven asegura que todo forma parte de un plan mayor.

Viernes 20 de febrero – Capítulo 359

Enriqueta aconseja a su hijo con frialdad estratégica. Atanasio entrega a Matilde información relevante sobre “Eduardo”, acercándolos a la verdad sobre su identidad. Mientras tanto, Adriana continúa debatiéndose entre la vida y la muerte, manteniendo en vilo a todo Valle Salvaje.