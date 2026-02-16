Sustituta de 'Renacer'
‘En tierra lejana’: ¿Cuántos episodios tiene la nueva serie turca de Antena 3 y cuál es su historia?
La ficción protagonizada por Sinem Ünsal arranca con dos temporadas y una trama marcada por el honor, la familia y la venganza.
Antena 3 estrenó este domingo, 15 de febrero, ‘En tierra lejana’ con un 9,7% de cuota y 1.055.000 espectadores, liderando en estricta coincidencia frente al debate de ‘GH Dúo’ y al lanzamiento de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’. Más allá del dato, la serie aterriza en la parrilla con un recorrido ya amplio en su país de origen, por lo que se mantendrá en emisión en España durante muchos meses.
La producción de Ay Yapim suma por ahora dos temporadas: la primera consta de 28 episodios y la segunda de 20. Además, continúa en emisión en Turquía, por lo que podría ampliarse con nuevas entregas. En España, la cadena la emitirá en la franja de lunes y martes, reforzando su bloque de ficción otomana, sustituyendo a la actual 'Renacer', que está en su recta final, y que ahora pasará al late night de los dos primeros días de la semana.
Protagonizada por Sinem Ünsal, la trama de 'En tierra lejana' sigue a Alya, una doctora que regresa con su hijo a Midyat para enterrar a su marido. Allí descubre que fue asesinado por una deuda de sangre que persigue a la familia. Atrapada en una sociedad tradicional, se ve obligada a casarse con su cuñado Cihan para garantizar la protección del menor.
La historia combina maternidad, honor y conflictos entre clanes en el seno de la poderosa familia Albora. Amores imposibles, luchas internas y el peso de las tradiciones marcan una ficción ambientada en el sureste de Turquía, donde cada decisión altera el equilibrio de toda la familia.
- Un detenido con 500.000 euros en efectivo asegura que ha vendido un cuadro de Monet
- Crece en el PSOE la corriente a favor de adelantar las elecciones generales en contra de la opinión de Moncloa
- Los médicos inician una semana de huelga buscando la comprensión de los pacientes: 'Mira, es que ya no podemos más
- Una grieta de 17 metros en Castellfollit de la Roca vuelve a poner el foco en los desprendimientos: 'No hay riesgo inminente, pero hay que estar vigilantes
- Fallece Mercedes Carbó, la vigorosa y valiente ‘mamá del millón’
- Encerrada por “suspirar por los hombres”: así funcionaba la red de reformatorios femeninos del franquismo… que operó hasta 1985
- Repsol cree que el hidrógeno verde no será competitivo hasta que la electricidad cueste 15 euros: “Y eso no ocurrirá en la próxima década”
- Warren Buffett, hace 8 años: “Las criptomonedas tendrán un mal final”