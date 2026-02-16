‘Sueños de libertad’, avance semanal: el testamento que sacude a Gabriel y la guerra abierta en La Industrial

La próxima semana en ‘Sueños de libertad’ llega en un momento clave para la ficción de sobremesa de Antena 3, que atraviesa uno de sus mejores datos de audiencia tras el arranque de su tercera temporada. La marcha de Luis, el pulso entre Andrés y Gabriel por el futuro de la empresa y la aparición de un testamento que reabre viejas heridas centrarán la trama, mientras Carmen intenta adaptarse a su nueva vida y Begoña toma una decisión que no gustará en casa.

Lunes 16 de febrero – Capítulo 499

Pablo Salazar informa a Nieves de lo que Damián le ha contado sobre Gabriel, mientras en casa de los De La Reina se debate qué hacer si el abogado se niega a contratar un nuevo perfumista que sustituya a Luis. Carmen comunica a Tasio que acepta mudarse a la mansión, aunque no lo hace convencida del todo. Digna sufre al saber que Luis y Luz planean trasladarse a Barcelona. Andrés y Gabriel protagonizan un duro enfrentamiento que termina con una amenaza: despedir a todos los De La Reina de la empresa.

Martes 17 de febrero – Capítulo 500

Andrés insiste en la necesidad de fichar a un nuevo perfumista para mantener el prestigio de la marca, pero Gabriel se mantiene firme en los recortes. Pablo intenta mediar sin éxito. La despedida de Luis reúne a familia y trabajadores en un emotivo adiós. Begoña prepara su salida definitiva de la casa, rechazando tanto a Gabriel como a Andrés. Mientras tanto, Paula recibe a Tasio y Carmen en su nuevo hogar, donde la dependienta empieza a sentirse fuera de lugar.

Miércoles 18 de febrero – Capítulo 501

Carmen acusa el peso de su nueva vida rodeada de servicio. Miguel recibe el rechazo de un laboratorio y empieza a asumir que su futuro profesional no será sencillo. Mabel anuncia que trabajará como camarera y Nieves se enfrenta a Pablo por permitirlo. Además, Gabriel recibe un acta notarial que anuncia la apertura del testamento de su madre, un documento que puede alterar muchos equilibrios.

Jueves 19 de febrero – Capítulo 502

Miguel acepta hacerse cargo del dispensario, aunque impone condiciones que generan dudas en Luz. Gabriel acude al notario para la lectura del testamento y allí se reencuentra con su exmujer, Beatriz, incluida inesperadamente en la herencia. El encuentro reabre heridas del pasado. En paralelo, Damián sigue sin conseguir financiación para La Industrial y Tasio ofrece vender su casa para obtener liquidez, propuesta que su padre rechaza.

Viernes 20 de febrero – Capítulo 503

La crisis económica se agrava en la fábrica tras el despido de una trabajadora por amamantar a su bebé, provocando indignación entre las empleadas. Claudia anima a Valentina a elevar una queja ante la junta. Begoña comunica a Gabriel su intención de colaborar con la casa cuna y el abogado, aunque reticente, acepta mantener una tregua por el bien familiar. Mientras tanto, Nieves encara a Marisol para exigirle que no vuelva a interferir en su vida, justo cuando Pablo aparece y teme que el pasado vuelva a estallar.