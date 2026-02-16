‘La promesa’, avance semanal: compromiso, secretos y una boda que sacude la finca

Esta semana ‘La promesa’ estará marcada por el anuncio del compromiso de Ángela y Curro, la confesión que puede cambiar la vida de la joven para siempre y la irrupción de una misteriosa mujer que descoloca a Manuel. A ello se suman una boda, un embarazo que ya no puede ocultarse y movimientos estratégicos en la gestión de las tierras que alteran el equilibrio de poder en la finca.

Lunes 16 de febrero – Capítulo 776

Ángela y Curro comunican a la familia su intención de casarse cuanto antes. La mayoría les apoya, aunque Leocadia y Lorenzo muestran su rechazo. En paralelo, Leocadia revela a Cristóbal que es el padre de Ángela y le ruega que no diga nada hasta que llegue el momento adecuado. Ciro, sobrino de Alonso, se instala en La Promesa, generando cierta tensión con Manuel. Martina confiesa su angustia por su viaje a Nueva York y María Fernández y Carlo deciden aplazar el anuncio de su embarazo hasta después de la boda de Enora y Toño.

Martes 17 de febrero – Capítulo 777

Lorenzo ridiculiza el deseo de Curro de recuperar el título de barón de Linaja, aunque Alonso termina prometiendo su respaldo. Cristóbal busca acercarse a Ángela bajo distintos pretextos y comienza a distanciarse de Teresa. Carlo anuncia ante el servicio que él y María esperan un hijo. Además, la joven que Manuel conoció en una fiesta aparece inesperadamente en la finca, dejándolo completamente descolocado.

Miércoles 18 de febrero – Capítulo 778

La misteriosa visitante causa buena impresión entre los habitantes, pero Curro percibe que su hermano está inquieto. Lorenzo se enfurece al descubrir que Ángela ha regalado su vestido de boda a Enora y promete impedir que Curro recupere el título. Margarita pide a Alonso que retire a Leocadia la gestión de las tierras y el marqués propone a Ciro asumir esa responsabilidad. María y Carlo reciben felicitaciones por el embarazo, aunque surgen comentarios incómodos sobre las fechas.

Jueves 19 de febrero – Capítulo 779

Alonso aparta oficialmente a Leocadia del control de la finca, decisión que ella encaja con resentimiento. Teresa sospecha del comportamiento de Cristóbal y encuentra una carta comprometedora. Enora y Toño celebran su boda rodeados de sus seres queridos y se preparan para abandonar La Promesa. Manuel comparte un momento especial con la recién llegada en la iglesia.

Viernes 20 de febrero – Capítulo 780

La presencia de la joven lleva a Manuel a plantearse marcharse unos días de la finca. Carlo y María viven un instante emotivo al sentir moverse al bebé. Tras su noche de bodas, Enora y Toño se despiden definitivamente. Curro intenta redactar la carta al rey para reclamar el título, pero Ángela le propone informarse mejor antes de dar el paso. Leocadia presiona a su hija para que se desmarque del plan, aunque ella se mantiene firme.