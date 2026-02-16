Semana variada
‘El hormiguero’ anuncia a sus invitados de la semana: un político del PSOE, este dúo musical y dos grandes actores
Hovik Keuchkerian, Los Chunguitos, Emiliano García-Page y Elena Furiase visitan el programa del 16 al 19 de febrero.
‘El hormiguero’ ya tiene cerrada su agenda de invitados para la semana del 16 al 19 de febrero. El espacio que conduce Pablo Motos combinará humor, música, actualidad política y cine en cuatro noches consecutivas en Antena 3.
El lunes 16 de febrero arranca la semana el actor Hovik Keuchkerian para presentar su espectáculo ‘Grito’. El monólogo puede verse durante este mes en los Teatros Luchana de Madrid y continuará de gira por distintas ciudades españolas en las próximas semanas.
El martes 17 de febrero el plató recibirá a Los Chunguitos, que regresan a los escenarios como trío con la gira “El reencuentro 50+1”. El tour comenzará el 19 de febrero en la Plaza de toros de Las Ventas de Madrid, una cita señalada para celebrar más de cinco décadas de trayectoria.
El miércoles 18 de febrero, el espacio contará con una visita institucional con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Será su segunda vez en el espacio y analizará la actualidad política marcada por los últimos acontecimientos nacionales.
El jueves 19 de febrero la actriz Elena Furiase cerrará la semana para presentar ‘La Boda’, película que protagoniza y que llegará a los cines el 20 de febrero. Una entrevista centrada en su nuevo trabajo cinematográfico y en sus próximos proyectos.
