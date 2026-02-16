Domingo 15 febrero
Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ firma máximo de temporada en domingo y lidera una noche de estrenos con 'Top Chef' y 'En tierra lejana' llegando en unidígito
‘Cuarto Milenio’ alcanza su mejor cuota del año mientras ‘Lo de Évole’ remonta en su segunda parte.
La noche del domingo estuvo marcada por una clara fragmentación de la audiencia y varios estrenos relevantes. En La 1, 'Top Chef: Dulces y famosos' inició su andadura en prime time con un 9,2% de cuota de pantalla y una media de 880.000 espectadores, un arranque discreto pero competitivo en una franja especialmente concurrida.
Antena 3 también apostó por una nueva ficción turca, 'En tierra lejana', que logró un 9,7% y 1.055.000 espectadores, convirtiéndose en la opción líder en estricta coincidencia con el resto de ofertas.
El liderazgo global de la franja, no obstante, fue para Telecinco gracias a 'GH Dúo', que firmó su máximo de temporada en domingo con un 11,2% de share y 919.000 espectadores, situándose como la propuesta más fuerte del prime time dominical.
En las segundas cadenas, Cuatro cerró una semana especialmente sólida con 'Cuarto Milenio', que alcanzó su mejor cuota de 2026 al marcar un 7,3% y reunir a 768.000 espectadores. En laSexta, 'Lo de Évole' ofreció una entrevista dividida en dos partes con Loles León: la primera firmó un 7% y 905.000 espectadores, mientras que la segunda mejoró claramente hasta un 8,1% y 939.000.
