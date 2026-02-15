Final Benidorm Fest 2026, en directo: Tony Grox & LUCYCALYS, ganadores por derecho con su icónica canción 'Te amaré'

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La gran final del Benidorm Fest 2026 ha concluido coronando a Tony Grox y LUCYCALYS como ganadores, por méritos propios. Su icónica canción 'Te amaré', que han interpretado con altísimo nivel, les ha dado el pasaporte definitivo al triunfo en el certamen musical de TVE. Su candidatura se alza con el mítico trofeo de la sirenita de oro y el premio de 150.000 euros en la quinta edición del concurso.

Este año no servirá para elegir al representante de España en el Festival de Eurovisión tras la retirada de RTVE por la participación de Israel, el certamen musical de la cadena pública se ha convertido en un escaparate inmejorable para todos los participantes. La expectación es máxima por el alto nivel de los concursantes y a esta hora de la noche nadie se atreve a predecir qué candidatura será la gran triunfadora.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del Benidorm Fest.

