Final Benidorm Fest 2026, en directo: Tony Grox & LUCYCALYS, ganadores por derecho con su icónica canción 'Te amaré'

La gran final del Benidorm Fest 2026 ha concluido coronando a Tony Grox y LUCYCALYS como ganadores, por méritos propios. Su icónica canción 'Te amaré', que han interpretado con altísimo nivel, les ha dado el pasaporte definitivo al triunfo en el certamen musical de TVE. Su candidatura se alza con el mítico trofeo de la sirenita de oro y el premio de 150.000 euros en la quinta edición del concurso.

Este año no servirá para elegir al representante de España en el Festival de Eurovisión tras la retirada de RTVE por la participación de Israel, el certamen musical de la cadena pública se ha convertido en un escaparate inmejorable para todos los participantes. La expectación es máxima por el alto nivel de los concursantes y a esta hora de la noche nadie se atreve a predecir qué candidatura será la gran triunfadora.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del Benidorm Fest.

Clasificación completa del Benidorm Fest 2026 Así ha quedado la clasificación final en el Benidorm Fest 2026:

¡RESULTADOS DEFINITIVOS! El voto del público da su máxima puntuación a Tony Grox & LUCYCALYS… ¡y se convierten en los GANADORES! La mínima ha sido para Kenneth (4 puntos).

Se reanudan las votaciones. Voto demoscópico… ¡RESULTADOS VOTACIONES! El voto demoscópico da su máxima puntuación a Izan Llunas con 48 puntos y la mínima a Mayo (4 puntos) 😱

¡SE INTERRUMPEN LAS VOTACIONES! Pero por una buena causa… Irrumpe en el escenario... ¡CHANEL! La ganadora de la primera edición del Benidorm Fest no defrauda, con una potentísima actuación que juega con momentos electrónicos, melódicos y bachateros, en los que no ha faltado una espectacular coreografía y un gran colofón final: ¡su SLO MO!

¡LLEGA EL MOMENTO DECISIVO! Conocemos YA el resultado del voto del jurado El jurado da su máxima puntuación a Asha con 92 puntos y la mínima a Mikel Herzog Jr. (23 puntos).

¡LÍNEAS CERRADAS! Los presentadores acaban de comunicar que las líneas para votar se han cerrado. Ya no se puede votar más. La decisión está tomada y en unos minutos se va a comunicar. En las gradas del público, los asistentes comentan sus impresiones y debaten sobre quiénes deberían ocupar los primeros puestos del ranking. Absoluta disparidad de opiniones...

El Benidorm Fest se pasa todas las pantallas con una actuación coral de algunos de sus participantes más icónicos La gran sorpresa de la noche ha llegado en forma de actuación coral protagonizada por algunos de los participantes más icónicos de su historia. Jorge González, Blanca Paloma, Agoney, Almácor, Vicco, Nebulossa y Daniela Blasco han cantado un trozo de sus respectivas canciones y todos han terminado cantando el mítico "Eres tú" de Mocedades, que quedaron a cuatro puntos de lograr la victoria en el Festival de Eurovisión de 1973 celebrado en Luxemburgo. ¡Espectáculo de nivel!

¡Todos votando! Nada está decidido en el Benidorm Fest 2026… ¡Máxima expectación en el Benidorm Fest 2026! Los espectadores están votando a través de llamadas, SMS y de la aplicación de RTVE. De la misma manera, el jurado especializado y las personas seleccionadas para el voto demoscópico están haciendo lo propio. La quinta edición del concurso promete una candidatura a la altura de las anteriores...

Tony Grox y LUCYCALYS cierran con contundencia las actuaciones de la gran final del Benidorm Fest 2026 Tony Grox y LUCYCALYS tumban el Palau de la Illa de Benidorm con "Te amaré". Con una actuación impecable a la par que sencilla, los dos artistas logran ganarse al público por completo. Si por la sensación que se ha vivido en directo en la gala, podría decirse que el TOP 3 lo tienen asegurado. Pero lo cierto es que... ¡nada está decidido! Los 12 finalistas ya han actuado y ahora el jurado y los espectadores tienen la última palabra...