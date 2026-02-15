En 'Fiesta'
Emma García corta en seco a Marisa Martín Blázquez en directo por su comentario: “No deberíamos decirla”
La presentadora de 'Fiesta' frena una expresión polémica de su tertuliana mientras se hablaba de okupación, en un momento tenso que ha dado de qué hablar en Telecinco
Este sábado, la tranquilidad habitual de 'Fiesta' se vio sacudida por un cruce inesperado entre Emma García y Marisa Martín Blázquez en pleno directo. La colaboradora estaba relatando sus problemas con unos inquilinos cuando pronunció una frase hecha que rápidamente encendió las alarmas en plató.
La tertuliana explicó cómo en 2021 alquiló su vivienda y luego tuvo problemas legales con los inquilinos, de los que acabó siendo ella misma objeto de una denuncia por “acoso y coacción”. Fue en este contexto cuando lanzó una expresión llena de carga: “Yo, que trabajo como una negra desde que era pequeña…”, lo que llevó a la presentadora a intervenir.
Emma García no dudó en frenar la frase al instante y hacer un llamamiento al sentido común dentro del debate: “Has dicho una frase que solemos decir y no deberíamos. 'Trabajar como una...' no lo deberíamos decir en medio del fragor de la batalla”.
La respuesta de Marisa fue inmediata y conciliadora, reconociendo el error sin dramatismos: “Sí, sí, perdonadme. Tienes toda la razón” y añadiendo más tarde: “Mis disculpas porque, efectivamente, no he caído y es una frase hecha y muy mal dicha”, se disculpó.
