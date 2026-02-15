Final de Benidorm Fest 2026, en directo: votaciones y quién está ganando

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
El Periódico

Ricky García

Benidorm (Alicante)
Nada está decidido todavía en el Benidorm Fest 2026. Los doce finalistas ya han actuado y esperan en muy pocos minutos conocer la identidad de la candidatura que se alzará con el mítico trofeo de la sirenita de oro y el premio de 150.000 euros en la quinta edición del concurso.

Este año no servirá para elegir al representante de España en el Festival de Eurovisión tras la retirada de RTVE por la participación de Israel, el certamen musical de la cadena pública se ha convertido en un escaparate inmejorable para todos los participantes. La expectación es máxima por el alto nivel de los concursantes y a esta hora de la noche nadie se atreve a predecir qué candidatura será la gran triunfadora.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del Benidorm Fest.

