Final de Benidorm Fest 2026, en directo: votaciones y quién está ganando

Nada está decidido todavía en el Benidorm Fest 2026. Los doce finalistas ya han actuado y esperan en muy pocos minutos conocer la identidad de la candidatura que se alzará con el mítico trofeo de la sirenita de oro y el premio de 150.000 euros en la quinta edición del concurso.

Este año no servirá para elegir al representante de España en el Festival de Eurovisión tras la retirada de RTVE por la participación de Israel, el certamen musical de la cadena pública se ha convertido en un escaparate inmejorable para todos los participantes. La expectación es máxima por el alto nivel de los concursantes y a esta hora de la noche nadie se atreve a predecir qué candidatura será la gran triunfadora.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del Benidorm Fest.

¡LLEGA EL MOMENTO DECISIVO! Conocemos YA el resultado del voto del jurado El jurado da su máxima puntuación a Asha con 92 puntos y la mínima a Mikel Herzog Jr. (23 puntos).

¡LÍNEAS CERRADAS! Los presentadores acaban de comunicar que las líneas para votar se han cerrado. Ya no se puede votar más. La decisión está tomada y en unos minutos se va a comunicar. En las gradas del público, los asistentes comentan sus impresiones y debaten sobre quiénes deberían ocupar los primeros puestos del ranking. Absoluta disparidad de opiniones...

El Benidorm Fest se pasa todas las pantallas con una actuación coral de algunos de sus participantes más icónicos La gran sorpresa de la noche ha llegado en forma de actuación coral protagonizada por algunos de los participantes más icónicos de su historia. Jorge González, Blanca Paloma, Agoney, Almácor, Vicco, Nebulossa y Daniela Blasco han cantado un trozo de sus respectivas canciones y todos han terminado cantando el mítico "Eres tú" de Mocedades, que quedaron a cuatro puntos de lograr la victoria en el Festival de Eurovisión de 1973 celebrado en Luxemburgo. ¡Espectáculo de nivel!

¡Todos votando! Nada está decidido en el Benidorm Fest 2026… ¡Máxima expectación en el Benidorm Fest 2026! Los espectadores están votando a través de llamadas, SMS y de la aplicación de RTVE. De la misma manera, el jurado especializado y las personas seleccionadas para el voto demoscópico están haciendo lo propio. La quinta edición del concurso promete una candidatura a la altura de las anteriores...

Tony Grox y LUCYCALYS cierran con contundencia las actuaciones de la gran final del Benidorm Fest 2026 Tony Grox y LUCYCALYS tumban el Palau de la Illa de Benidorm con "Te amaré". Con una actuación impecable a la par que sencilla, los dos artistas logran ganarse al público por completo. Si por la sensación que se ha vivido en directo en la gala, podría decirse que el TOP 3 lo tienen asegurado. Pero lo cierto es que... ¡nada está decidido! Los 12 finalistas ya han actuado y ahora el jurado y los espectadores tienen la última palabra...

Miranda! & bailamamá vuelan alto con "Despierto amándote" Miranda! & bailamamá con "Despierto amándote" vuelven a entusiasmar al público. El tema más libre y diferente del Benidorm Fest 2026 cumple su función y contenta al público, derrochando alegría por los cuatro costados.

¡Kenneth es puro fuego! Literalmente... El artista no falla ni uno solo de los muchos agudos que se marca en "Los ojos no mienten". Se nota su talento innato, forjado a base de actuaciones en orquestas y en programas de talento infantil. Su calidad merece estar en los primeros puestos en el ranking final...

¡Uno de los momentos más esperados! Rosalinda Galán, contundente sobre el escenario ¡Confirmamos Winner Alert! El público se pone en pie con Rosalinda Galán y su "Mataora". Menudo poderío demuestra con su fusión de flamenco y ritmos electrónicos. Un nivel maximo a nivel vocal, ni un solo pero se le puede poner. Con un temazo que supone un soplo de aire fresco en el Benidorm Fest, apunta muy alto en la final. El público está votando y tendrá que decidir donde posiciona este pack tan potente y completo.

María León y Julia Medina, sobresalientes con "Las damas y el vagabundo" María León y Julia Medina brillan en el escenario del Benidorm Fest 2026.Menudo temazo se han marcado en la gran final. Perfectamente compenetradas y sobresalientes a nivel vocal, apuntan muy alto en la tabla final de clasificación.