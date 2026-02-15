Audiencias TV ayer: El Benidorm Fest lidera con su final menos vista y deja en mínimos a 'Atrapa un millón' y 'Got Talent'

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sábado 14 de febrero 2026

El Benidorm Fest 2026 llegó a su fin anoche con la proclamación de Tony Grox y Lucycalys como sus primeros ganadores sin billete a Eurovisión. La final del certamen lideró su franja, pero fue la menos vista de la historia con un 12,1% y 1.085.000 espectadores.

Por su parte, 'Atrapa un millón' pierde la primera plaza y no puede contra el evento musical. El concurso de Manel Fuentes anota mínimo al reunir al 9,4% y 988.000 televidentes. Mismo devenir tuvo 'Got Talent', que con un mal 8,8% y 848.000 seguidores, también marca mínimo de temporada.

'laSexta Xplica' calca el resultado de la semana pasada y convence al 6,4% y 536.000 fieles.

