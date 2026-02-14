En 'De viernes'
Rocío Flores le para los pies a Carmen Borrego y la deja sin palabras en pleno directo
La hija de Rocío Carrasco estalla contra la colaboradora de Telecinco por sus “insinuaciones” y convierte el debate de ¡De Viernes! en un choque personal
La noche en 'De Viernes', el magacín de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, no fue una más. Lo que en principio debía ser un análisis sobre 'Gran Hermano Dúo' acabó convirtiéndose en el momento más tenso de la velada cuando Rocío Flores puso en evidencia a Carmen Borrego. La colaboradora había hecho comentarios fuera de cámaras sobre la familia de una concursante, y Flores no se lo dejó pasar.
En un intercambio que subió de tono, Flores plantó cara en vivo a Borrego y la desafió a decir “delante de la cámara” lo que, según ella, había dicho “por lo bajito”: “¿Por qué no dices delante de la cámara lo que has dicho por lo bajito? Dilo, ten valor y dilo”. La frase dejó a Borrego momentáneamente sin réplica y disparó las reacciones en el plató y en las redes.
La tensión escaló cuando Flores hizo una acusación más directa y polémica: “Ha dicho que toda la familia de Noemí venían todos y que solo se pusieron así y dijeron así porque eran gitanos”, una afirmación que generó un auténtico revuelo entre los colaboradores y obligó a Borrego a defenderse.
Borrego intentó recomponer la situación, asegurando que no tenía nada en contra de nadie, pero Flores no cedió: “Ni de verdad ni de mentira. Y te voy a decir una cosa, prefiero tener ahí a toda la familia de Noemí, que son gitanos, pues me siento orgullosa de que sean gitanos”. El cruce de palabras dejó claro que la respuesta no era solo por el debate del reality, sino por una animosidad mucho más profunda.
- Mercadona ya vende el 20% de los alimentos consumidos en España, más que los que sirven bares y restaurantes
- TVE rompe las reglas del streaming y emitirá en La 1 la serie de Movistar Plus+ sobre el 23-F
- Yolanda Díaz prevé asistir con los ministros de Sumar al acto del 21 para lanzar la nueva coalición de izquierdas
- Meliá cierra tres hoteles e Iberia y Air Europa paran a repostar en República Dominicana: así navegan las empresas españolas la crisis en Cuba
- Un juzgado de Barcelona eleva a Europa la ley catalana que blinda el ruido de patios escolares
- Infecciones, necrosis, deformidades... un 20% de las primeras consultas a los médicos estéticos son por efectos adversos de tratamientos realizados por personal sin formación
- Cara y cruz en la Rambla de Barcelona: cierre provisional del histórico restaurante Amaya y estreno en el antiguo Casa Joan
- El gigante europeo de los centros comerciales vende la mitad del Splau de Cornellà