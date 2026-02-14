Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Final de Benidorm Fest 2026, en directo: actuaciones y última hora de las canciones e intérpretes

El Periódico

Ricky García

Benidorm (Alicante)
Todo preparado para la gran final del Benidorm Fest 2026. Los doce finalistas competirán esta noche, a partir de las 22:00 horas, por alzarse con el mítico trofeo de la sirenita de oro y el premio de 150.000 euros en la quinta edición del concurso, que no servirá este año para elegir al representante de España en el Festival de Eurovisión tras la retirada de RTVE por la participación de Israel.

Sin embargo, la expectación es máxima por el alto nivel de los concursantes y a esta hora de la noche nadie se atreve a predecir què candidatura será la gran triunfadora.

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del Benidorm Fest.

