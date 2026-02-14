Final de Benidorm Fest 2026, en directo: actuaciones y última hora de las canciones e intérpretes

Todo preparado para la gran final del Benidorm Fest 2026. Los doce finalistas competirán esta noche, a partir de las 22:00 horas, por alzarse con el mítico trofeo de la sirenita de oro y el premio de 150.000 euros en la quinta edición del concurso, que no servirá este año para elegir al representante de España en el Festival de Eurovisión tras la retirada de RTVE por la participación de Israel.

Sin embargo, la expectación es máxima por el alto nivel de los concursantes y a esta hora de la noche nadie se atreve a predecir què candidatura será la gran triunfadora.

Noticias relacionadas

EL PERIÓDICO abre un hilo en directo con la última hora del Benidorm Fest.

Asha, una "turista" que pone rumbo al triunfo en el Benidorm Fest Asha se comporta en la gran final del Benidorm Fest como una turista... ¡y como una muy posible ganadora! Su homenaje a aquel mítico tren de Benidorm cala en el público y promete llegar al final del trayecto por todo lo alto. Sin duda, uno de los grandes temazos de esta edición del certamen musical, que clava su actuación, al mínimo alto nivel que en la semifinal del jueves.

Kitai se marca una actuación solvente, esta vez sin incidentes ¡Kitai prometía dar la gran batalla en la final del Benidorm Fest 2026 y lo han cumplido! El rock más popero reclama su lugar en el festival musical de TVE con una actuación que ha roto moldes. Esta vez sin incidentes con la cámara, que en la semifinal acabó rota, "El amor te da miedo" se posiciona como candidata para quedar en una buena posición en la clasificación final.

Mayo abre las actuaciones mejorando su semifinal y dando el máximo nivel de afinación y coordinación con su cuerpo de baile Mayo es el encargado de abrir las actuaciones de la final del Benidorm Fest 2026. El artista se marca una gran actuación, mejorando de manera notable la que hizo el pasado jueves en su semifinal. Mucho más seguro y coordinado con sus bailarines, ha logrado clavar todas las notas con un nivel de afinación máximo. "Lo he dado todo", le decía a Inés Hernand al terminar.

La gran novedad de la gran final: ¡Líneas abiertas desde YA! Jesús Vázquez explica el sistema de votación para la gran gala final del Benidorm Fest 2026. Como ya se sabe, el jurado especializado puntuará el 50%, mientras que el público y el voto demoscópico se repartirán a medias el resto del porcentaje. Y la gran novedad con respecto a las semifinales: las lunes YA están abiertas y se puede votar desde este momento.

¡COMIENZA LA FINAL! Melody se marca una actuación épica en el arranque. Sigue con nosotros el minuto a minuto de la gran final del Benidorm Fest. Jesús Vázquez y Javier Ambrossi saludan a los espectadores y dan paso de inmediato a la primera gran sorpresa de la noche. Actuación épica de Melody, ganadora del año pasado, con una nueva y sorprendente versión de "Diva".

¡A punto de empezar! Participantes concentrados e invitados a la gala pasan por el photocall Apenas faltan 25 minutos para que comience la gran final del Benidorm Fest 2026. Estamos en directo desde el Palau de la Illa de Benidorm (Alicante), para seguir minuto a minuto todo lo que sucede en la gala, desde dentro. En estos momentos, todos los participantes se encuentran concentrados en sus camerinos y los invitados ya disfrutan de un cóctel previo en la zona de photocall.

¿Dónde se celebrará y dónde se podrá ver el festival? La gran final se celebrará en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (Alicante) y podrá seguirse en directo por La 1 de TVE, RTVE Play, RNE, las plataformas de radio y redes sociales de la Corporación. Además, la gala final también podrá seguirse por Radio Exterior y estará disponible en audio dual a través de la TDT en La 1 HD y UHD, a partir de las 22.00 horas.

¿Cómo votar en la final del Benidorm Fest 2026? Las votaciones para escoger al vencedor se mantendrán de la misma manera que en las ediciones anteriores. El 50% del voto será del público (25% popular y 25% demoscópico, con un jurado que representará a la población) y el 50% restante será seleccionado por un jurado profesional, que por ahora se desconoce, y que también tendrá el poder de tomar la decisión final en el caso de empate. | Así puedes votar a tu favorito

Estas son las canciones que participan en la final del Benidorm Fest 2026 12 concursantes de 18 han logrado el paso en la final en esta edición del concurso, presentada por Javier Ambrossi, Jesús Vázquez, Inés Hernand y Lalachus, entre artistas emergentes y algunos rostros reconocidos del panorama musical español. | Todas las canciones del certamen