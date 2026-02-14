Audiencias TV ayer: 'El Desafío' se desinfla y la noche de los concursos pincha en La 1

'El Desafío' volvió a alzarse líder de la noche del viernes, pero con su dato más bajo de la actual temporada. El programa de Roberto Leal acusa el desgaste semanal hasta marcar mínimo con un 12,9% y 1.194.000 espectadores.

Por su parte, 'De viernes' también retrocede, pero como la caída del programa de Antena 3 es mayor, le sirve para recortar distancias y afianzar la segunda plaza. El show de Santi Acosta y Bea Archidona marca un 11% y 915.000 apoyos.

En La 1, la noche de los concursos pincha y no logra los datos esperados. Ni 'Cifras y letras', ni 'Trivial Persuit' logran superar a sus rivales y se conforman con datos escuetos (8,8%, 6,9%,7,9% y 7,9%).

