'¡De viernes!' no da tregua con el caso de Daniel Sancho y emitirá la entrevista definitiva que puede dar un vuelco a la opinión pública

‘¡De Viernes!’ centrará esta noche su emisión, a partir de las 21:45h, en una nueva parte de la entrevista con Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho. En conversación con Santi Acosta, Bronchalo relatará cómo fue la infancia y adolescencia de su hijo, su relación con Edwin Arrieta y el momento en el que le confesó los hechos ocurridos en Tailandia.

Durante la entrevista, abordará cuestiones clave como el punto en el que se encontraba la relación sentimental de Daniel en aquel momento, el primer encuentro que mantuvo con él tras viajar al país asiático y qué expectativas tenía el joven respecto al proceso judicial. También hará una valoración de la sentencia y reaccionará al ver nuevamente la reconstrucción del suceso realizada junto a la policía tailandesa, un momento que, según avanza el programa, le provocará una fuerte emoción.

La conversación incluirá además su versión sobre la ruptura con Rodolfo Sancho y el motivo por el que actualmente no mantienen relación. Bronchalo explicará qué desencadenó la batalla judicial entre ambos y qué opinión le merece el documental grabado por el actor sobre el caso para HBO Max. Asimismo, enviará un mensaje a los padres y a la hermana de Edwin Arrieta.

El espacio conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona contará también con el análisis de la última hora de ‘GH Dúo’. Se sumarán al debate Carmen Borrego, Rocío Flores, María Jesús Ruiz, Mónica Hoyos y Sonia Madoc, que comentarán imágenes inéditas del reality en una noche marcada por el testimonio más esperado.