Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca OrianaViento CatalunyaCubaIRPF alquilerYolanda DíazCaso EpsteinMadridMás que rivalesES-AlertBarçaPlantas de interior
instagramlinkedin

Nuevo rumbo vespertino

TVE pone fecha de estreno inminente a 'Sukha', su nuevo magacín para las tardes de La 2: así es el nuevo formato

El segundo canal lanzará el próximo lunes su nueva apuesta cultural en directo, presentada por Pablo G. Batista, Susana Castañón y Jero Fernández.

Presentadores de 'Sukha'

Presentadores de 'Sukha' / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

TVE ya tiene lista su nueva propuesta para las tardes de La 2. El próximo lunes, 16 de febrero, se estrenará ‘Sukha’, un magacín en directo que combinará cultura, bienestar, viajes y gastronomía desde los estudios de Prado del Rey. El espacio estará dirigido por Miguel Ángel Hoyos y contará con la presentación de Pablo G. Batista, Susana Castañón y Jero Fernández. Cabe recordar que YOTELE adelantó en exclusiva que Batista abandonaba Mediaset tras dos años para ser uno de los rostros al frente del formato.

El programa arrancará con una conversación que unirá arte y ciencia entre Sergio Peris-Mencheta y la neurocientífica Nazareth Castellanos. Además, participarán figuras como Loles León o Iñaki Gabilondo hablando de sus inicios, mientras Chenoa repasará sus gustos culturales.

En su primera semana, ‘Sukha’ apostará por el directo con presencia en el Festival Internacional de Magia, los Premios Iris o un concierto de Nathy Peluso. También celebrará el Año Nuevo Chino y acudirá al homenaje a Joan Margarit en el Instituto Cervantes junto a Joan Manuel Serrat y Ana Belén.

Noticias relacionadas

El título del programa, palabra sánscrita que significa felicidad y bienestar, marcará su línea editorial. Según su director, ofrecerá una mirada cultural “curiosa, crítica y disfrutona”, con mesas redondas, expertos y actuaciones en vivo como la de Natalia Lacunza desde el estudio de la artista Coco Dávez. Con esta apuesta, RTVE busca reforzar su vocación de servicio público en la franja vespertina con un formato propio de divulgación y entretenimiento.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protecció Civil justifica la suspensión de clases porque el episodio de viento se prevé 'excepcional' y envía una alerta
  2. Mientras Nils sigue encendiendo las alertas, la Aemet ya advierte de la llegada de la borrasca Oriana a partir del viernes
  3. Los propietarios de viviendas en alquiler deberán asumir los gastos de mantenimiento
  4. El Gobierno endurece las medidas para echar a las eléctricas ‘fantasma’ del mercado de la luz
  5. La Generalitat inicia el llenado del embalse de L'Albagés, el último gran pantano construido en Catalunya
  6. Un medicamento antiepiléptico común puede prevenir la formación de las 'placas' que causan el alzhéimer: 'Su uso podría reducir el riesgo
  7. MAPA | Así va evolucionando el temporal de viento en Catalunya: las rachas van a más esta mañana
  8. El metro y el bus del área de Barcelona superan la barrera de los 800 millones de viajes al año

TVE pone fecha de estreno inminente a 'Sukha', su nuevo magacín para las tardes de La 2: así es el nuevo formato

TVE pone fecha de estreno inminente a 'Sukha', su nuevo magacín para las tardes de La 2: así es el nuevo formato

Esta es la ciudad que va a cambiar el reglamento del carnet de conducir para las personas mayores

Esta es la ciudad que va a cambiar el reglamento del carnet de conducir para las personas mayores

Salvador Illa se reincorpora el lunes al frente del Govern tras recuperar la movilidad

Salvador Illa se reincorpora el lunes al frente del Govern tras recuperar la movilidad

La nieve vuelve a los valles del Pirineo

El error que puede dejarte sin prestación tras 545 días de baja: por qué la Seguridad Social ya no te avisará por carta

El error que puede dejarte sin prestación tras 545 días de baja: por qué la Seguridad Social ya no te avisará por carta

Muere la 'influencer' Emma Amit: se comió un cangrejo venenoso

Muere la 'influencer' Emma Amit: se comió un cangrejo venenoso

Huelga, clausura de coles por viento y rúa a puerta cerrada por lluvia: ¿cómo han vivido las familias esta 'semana horribilis' de Carnaval?

Huelga, clausura de coles por viento y rúa a puerta cerrada por lluvia: ¿cómo han vivido las familias esta 'semana horribilis' de Carnaval?

'State of Play' reúne a 'God of War', 'Death Stranding' y 'Metal Gear Solid' entre muchas más novedades

'State of Play' reúne a 'God of War', 'Death Stranding' y 'Metal Gear Solid' entre muchas más novedades