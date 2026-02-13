Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Susi Caramelo vuelve a los photocalls y no se corta al preguntarle a Aitana por el amor y sus exparejas: "Eras una niñata"

La cantante se pronuncia sobre su relación actual y cómo vive su amor por sus exparejas.

Aitana responde a Susi Caramelo en 'Especialita'

Aitana responde a Susi Caramelo en 'Especialita' / laSexta

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

laSexta emitió ayer, jueves 12 de febrero, un especial de San Valentín conducido por Susi Caramelo que llevaba por título 'Especialita'. En este programa, de menos de una hora, Susi volvía a hacer lo que tanta fama le dio: ir a los photocalls a preguntar a los famosos.

Es por ello que Susi se embarcó en un viaje a Valencia para asaltar a los personajes conocidos que pasaban por la alfombra roja de Los 40 Music Awards, entre los que se encontraban famosos del nivel de Chiara Ferragni, Pablo Alborán o influencers como Anabel Pantoja, Violeta Mangriñán y Susana Bicho.

Pero la persona que más atención acaparó –al menos, que atendiera a Susi, pues Rosalía no se paró ante el micro de la humorista– fue Aitana Ocaña. La cantante escuchó las reflexiones de Susi sobre ella y el amor: "Esto es impresionante, eres ya casi inaccesible, y te has enamorado otra vez, que estamos haciendo un especial del amor. Ahora has confesado que te has enamorado. De este sí, ¿eh? Los otros, mierda", decía en relación a Plex.

Noticias relacionadas

Aitana, muy educadamente, respondió tajante: "No, no quiero que se tergiverse lo que dije, para nada, porque no sería justo. Por supuesto que me enamoré, solo he dicho que el amor se transforma y lo vives de otras formas. Ahora lo vivo desde una perspectiva más sana, y antes lo vivía mucho desde una perspectiva más de niñata". Ante la respuesta, Susi también quiso alargarla: "La última vez que te entrevisté eras tan niñata, y ahora eres diferente. Has madurado".

