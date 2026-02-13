Samantha Vallejo-Nájera aclara en 'El hormiguero' si seguirá en televisión y cómo se produjo su salida de 'MasterChef'

Samantha Vallejo-Nágera visitó ‘El hormiguero' durante la noche de ayer, jueves 12 de fabrero, y sorprendió al contar cómo empezó en la cocina casi por casualidad: “Sí, yo era paisajista, tenía el estudio al lado de la calle Alcalá. Con diecinueve años, un sábado por la noche estaba tomando un gin-tonic con el dueño de Horcher, que tenía el restaurante debajo, y me apostó a que yo no aguantaba en una cocina ni un día”. La chef explicó que aceptó el reto: “Me compré un traje de cocinera, un gorro y, al día siguiente, estaba en su cocina del restaurante. Se me saltaron las lágrimas pelando gambas y me di cuenta de que eso era lo que quería hacer en la vida. Fui por una apuesta y me quedé dos años aprendiendo toda la base de la cocina tradicional”.

También habló de su reciente despedida de ‘MasterChef’, formato en el que ha sido jurado durante más de una década: “Ha sido una etapa maravillosa. Trece años recorriendo España con Pepe y Jordi, cada pueblo. Ha sido una etapa maravillosa, pero se ha acabado. Llevaba un tiempo pensándolo, yo tengo un catering y he sentido que era el momento de dejarlo, lo he sentido así”.

Vallejo-Nájera dejó claro que su salida no implica un adiós a la pequeña pantalla. Al ser preguntada por su futuro, fue clara: “Por supuesto, me encanta la televisión, desde pequeña quería ser actriz”. Durante la charla, no dudó en comparar a los concursantes de las distintas ediciones del programa culinario: “Los famosos muchísimo peor, no sé cómo lo dudas. Hay gente que se deja la piel y hace platos increíbles, pero los niños son plena locura, se dejan llevar y hay algunos que nacen cocineros”.

Noticias relacionadas

En su repaso vital, recordó su etapa en Nueva York trabajando en la casa de David Byrne, líder de Talking Heads. “Sí, era un loco maravilloso. Le daba clases de español y era la au-pair. Me acabó echando la madre después de un mes”. Sobre sus inicios empresariales, confesó que su primer gran encargo fue la inauguración de Pachá en Madrid: “Era para 800 personas y recuerdo que no dormía de los nervios”.