Mediaset sigue apostando por el true crime: así son sus dos nuevos formatos, que aterrizan pronto en su plataforma de streaming

Mediaset España refuerza su catálogo digital con dos nuevos formatos centrados en el género true crime. Su plataforma gratuita Mediaset Infinity estrenará la próxima semana ‘NY Killers’, serie documental narrada por Mamen Sala, y ‘Personas, bestias’, videopodcast conducido por Carmen Corazzini. El primero llegará el 16 de febrero con entregas cada lunes; el segundo arrancará el día 19 y ofrecerá un nuevo episodio cada jueves.

‘NY Killers’, producido por Alma Productora Audiovisual, constará de 12 capítulos y pondrá el foco en algunos de los crímenes más impactantes cometidos en Nueva York. Sala, corresponsal en la ciudad y criminóloga, analizará casos como el del asesino de “la última ronda”, que atacó a hombres homosexuales en los años 90, o el del sospechoso de los crímenes de Gilgo Beach, Rex Heuermann. La entrega inaugural se centrará en la desaparición del niño Etan Patz en 1979, un caso que conmocionó a Estados Unidos y que no se resolvió hasta décadas después.

Por su parte, ‘Personas, bestias’ se adentrará en la mente del asesino. Corazzini, experta en sucesos y autora del libro homónimo, analizará junto a especialistas qué factores pueden llevar a una persona a cometer un crimen. El primer episodio abordará el caso de Noelia de Mingo, responsable de un triple asesinato en 2003 en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. En próximas entregas también se tratará el asesinato de Samuel Luiz, ocurrido en 2021 en A Coruña.

Con estos dos lanzamientos, Mediaset Infinity amplía su oferta de contenidos en abierto y consolida su apuesta por el true crime, un género que continúa generando interés entre la audiencia digital. En la plataforma se pueden encontrar otros formatos similares como 'Crimen en primera persona' o 'Expertos del crimen', con el periodista de crónica negra David Aleman.