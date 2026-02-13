Lista completa de concursantes de 'Supervivientes 2026': de una actriz de 'La que se avecina' al cantante más polémico, con fichaje del clan Campos incluido

La cuenta atrás para ‘Supervivientes 2026’ ya ha comenzado y el casting promete titulares desde el primer salto del helicóptero. Esta edición mezclará perfiles muy distintos: desde una actriz vinculada a ‘La que se avecina’ hasta un cantante acostumbrado a la polémica, pasando por influencers, empresarios y un fichaje directo del entorno del clan Campos. A continuación, repasamos uno a uno los nombres de los famosos que vivirán en Honduras durante los próximos meses.

Claudia Chacón

Claudia, de 'La isla de las tentaciones 9', será concursante de 'Supervivientes 2026' / Instagram

La joven se dio a conocer en ‘La isla de las tentaciones 9’, donde participó junto a Gilbert y protagonizó una relación marcada por los altibajos emocionales. Estudiante de Derecho y muy activa en redes sociales, ha mantenido presencia mediática tras su paso por el reality. Su fichaje, adelantado en exclusiva por YOTELE, asegura su salto a Honduras tras consolidarse como uno de los rostros jóvenes del universo Mediaset.

Paola Olmedo

Paola Olmedo / Cuenta y exagera

Empresaria argentina dedicada al sector de la estética, saltó a la crónica social por su relación con José María Almoguera, nieto de María Teresa Campos. En los últimos meses ha concedido entrevistas hablando de su ruptura y de su relación con el entorno Campos.Adelantado por Poco Pasa TV, la sitúa como uno de los fichajes vinculados indirectamente al clan más mediático de la televisión española. La isla supondrá su primera experiencia en un reality.

Alba Paul

Alba Paul / Europa Press

Influencer y empresaria, es conocida por su relación con Dulceida y por su potente comunidad digital. Ya ha participado en formatos de aventura como ‘Pekín Express’, donde demostró competitividad y resistencia. Desvelado por Poco Pasa TV, está acostumbrada a mostrar su vida en redes, y en el reality 'Dulceida al desnudo', ahora tendrá que enfrentarse a una convivencia sin filtros ni comodidades.

Alex de la Croix

Alex de la Croix / Prime Video

Actriz de 'La que se avecina' y performer vinculada a ambientes culturales alternativos, ha destacado por su discurso directo y su personalidad provocadora. No responde al perfil clásico del reality, lo que puede convertirla en uno de los personajes más imprevisibles. Adelantada por Poco Pasa TV, está acostumbrada a platós y proyectos artísticos, pero el salto a la supervivencia supondrá un contraste radical en su trayectoria pública.

Gabriela Guillén

Gabriela Guillén en 'De viernes' / Portada de Bertín con su hijo / Telecinco / HOLA

Empresaria paraguaya afincada en España, alcanzó notoriedad por su relación con Bertín Osborne y la maternidad de su hijo en común. En los últimos años ha sido habitual en titulares de la prensa del corazón. Publicada por 20 Minutos, confirmó su salto a Honduras sin experiencia previa en realities extremos. La isla marcará su mayor exposición televisiva como concursante tras su paso por platós como '¡De viernes!' o 'Y Ahora Sonsoles'.

Ivonne Reyes

Ivonne Reyes / Telecinco

Presentadora y actriz con una amplia trayectoria en televisión española, ha sido rostro habitual de programas de entretenimiento y prensa rosa. Su vida personal ha estado marcada por polémicas judiciales y mediáticas que la han mantenido en el foco, como la paternidad de su hijo con el periodista Pepe Navarro. Su participación, adelantada por El Confi TV, supone regresar a un formato de convivencia tras haber participado en 'GH VIP'.

José Manuel Soto

José Manuel Soto / Antena 3

Cantante y compositor con décadas de trayectoria musical, en los últimos años ha ganado visibilidad por sus opiniones políticas y declaraciones en redes sociales. Sus posicionamientos suelen generar debate inmediato. Desvelado por Informalia, se trata de uno de los fichajes estrella de la edición, con un perfil que puede convertirlo en uno de los concursantes más polémicos del grupo.

Alberto Ávila

Alberto Ávila / Instagram

El atleta paralímpico Alberto Ávila hará historia en ‘Supervivientes 2026’ al convertirse en el primer concursante con discapacidad física en los más de 20 años del formato, tal y como publica El Mundo. Nació con una malformación que obligó a amputarle la pierna derecha por debajo de la rodilla cuando tenía tres años, pero lejos de frenarlo, ha construido una carrera ligada al atletismo y a la creación de contenido, donde suma más de un millón de seguidores en TikTok y cientos de miles en otras plataformas. Con su proyecto “Cojo por el mundo” ha viajado por distintos países para visibilizar la movilidad reducida y ahora afronta Honduras con el objetivo de que la audiencia vea a la persona por encima de la discapacidad.

Gerard Arias

Gerard Arias / Telecinco

Se hizo popular tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’, donde destacó por su físico y su historia sentimental. Después de acudir como pareja en la octava edición del programa y cortar con su pareja, fichó por la novena edición como tentador VIP, donde terminó enrollándose con Claudia Chacón, con quien ahora se reencontrará en Honduras. Su participación ha sido adelantada por FormulaTV y su fortaleza física podría darle ventaja en las pruebas de líder y recompensas.

Ingrid Betancor

Ingrid Betancor / Instagram

Periodista canaria, presentadora e influencer, Ingrid Betancor es un rostro muy vinculado al ámbito deportivo, especialmente al entorno del Athletic Club, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional. Desvelada por Bluper, está casada con el exfutbolista Ibai Gómez, histórico del club vasco, con quien tiene tres hijos y reside en Bilbao. Más allá del fútbol, su marido es también cofundador de la cadena de restauración saludable Naked & Sated junto a Marcos Llorente. En paralelo a su trabajo en medios deportivos, Betancor ha construido una sólida comunidad en Instagram, donde colabora con marcas y comparte contenido centrado en moda, maternidad y estilo de vida.

Álvar Seguí de la Quadra-Salcedo

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo / Instagram

Nieto del legendario periodista y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, Álvar lleva el espíritu explorador en el ADN. Hijo de Sol de la Quadra-Salcedo, guarda un notable parecido físico con su abuelo, que fue reportero, documentalista y participante en los Juegos Olímpicos de Roma 1960. Apasionado de los viajes, el surf y el mundo audiovisual, Álvar es fotógrafo, diseñador gráfico, ilustrador y productor, además de contar con estudios en Dirección de Cine por la Universidad del Sur de Gales. Adelantado por El Televisero, y muy activo en redes sociales, donde comparte su faceta viajera y su labor de divulgación del legado familiar, dará el salto a ‘Supervivientes 2026’ sin experiencia previa en televisión, lo que convierte su perfil en uno de los grandes descubrimientos de la edición.

Marisa Jara

Marisa Jara / Europa Press

La sevillana Marisa Jara es una de las modelos más reconocidas de nuestro país, tanto por su trayectoria en pasarelas internacionales como por su presencia en televisión. A lo largo de su carrera ha defendido públicamente los cuerpos no normativos y ha denunciado la presión de las tallas imposibles en la industria de la moda. Publicada por Vertele, también es conocida en Italia por su faceta como actriz, y en los últimos años ha reforzado su vínculo con Telecinco tras participar en ‘Desnudos por la vida’ y conceder una sonada entrevista en ‘¡De Viernes!’, donde sorprendió al revelar que mantuvo una breve relación con Leonardo DiCaprio. Ahora dará el salto a ‘Supervivientes 2026’, en su primera experiencia en un reality de supervivencia.

Noticias relacionadas

Maica Benedito

Maica Benedito / Mediaset

Tras participar en 'Gran hermano 19', Maica Benedito consiguió toda una legión de fans que, aunque no consiguieron que se alzara con el premio, la convirtió en la ganadora moral del programa. Adelantada por SEMANA, es una gran conocida de Telecinco. Ha participado en multitud de debates de realities de la cadena, y formó parte de 'Los vecinos de la casa de al lado', del que se proclamó ganadora tras un breve romance con Albert Barranco. Ahora se convertirá en una de las náufragas que saltará del helicóptero de Honduras las próximas semanas.