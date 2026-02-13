Elena Rivera anuncia por sorpresa su boda con el periodista David Redondo tras 15 años juntos

Elena Rivera se ha convertido en noticia, no solo por el estreno de su serie 'Perdiendo el juicio', que lideró la noche en Antena 3 el día de ayer, sino también por su vida personal. La actriz de proyectos como 'Cuéntame' o 'Alba' pasó por el programa 'Y ahora Sonsoles' para promocionar su nuevo proyecto, pero al mismo tiempo confirmó una gran noticia: su boda con el periodista David Redondo.

La noticia salió a la luz cuando Sonsoles lanzó la bomba: “Me han dicho que te casas…”. “¡Ay, madre mía!”, reaccionó Rivera, visiblemente sorprendida. Tras unos segundos, confirmó entre risas: “Bueno, sí. Me he quedado planchada como esta alfombra”. Aunque no dio detalles sobre la fecha ni la lista de invitados, dejó claro que el enlace está previsto para los próximos meses.

La pareja, que está a punto de cumplir 15 años de relación, siempre ha llevado su historia con discreción. Hace un tiempo, la actriz ya adelantó que, si se casaba, sería en una ceremonia íntima: “Me lo tomo más como que, si ocurre lo de dar el paso y casarte, sea juntar a tu gente, algo íntimo y chiquitito. No me gusta algo supergrande, pero bueno, que tampoco se sabe”. En el programa insistió en esa idea: “Esto está enfocado nada más que para celebrar y juntar a mi gente porque llevamos muchos años juntos. Vamos a hacer ahora 15 años”.

Redondo, que se encuentra al frente del área de comunicación de Atresmedia, tampoco ha ocultado su admiración por la actriz en redes sociales, donde la ha definido como la mujer de su vida. Ahora, tras más de una década y media juntos, darán el paso definitivo.