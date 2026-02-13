Exclusiva YOTELE
Claudia, de 'La isla de las tentaciones 9', será concursante de 'Supervivientes 2026'
La joven mallorquina, conocida por su intensa participación en el reality de parejas, se embarca ahora en la aventura de supervivencia.
Claudia Chacón, que se dio a conocer el pasado año como una de las protagonistas de 'La isla de las tentaciones 9' junto a Gilbert, suma una nueva aventura televisiva a su currículum, y es que será concursante de Supervivientes 2026, según ha podido saber YOTELE en exclusiva. La joven, de 24 años y oriunda de Mallorca, afronta ahora uno de los retos más exigentes de la televisión tras protagonizar uno de los momentos más comentados de la novena edición del formato de Mediaset.
Claudia saltó a la fama por su relación con Gilbert, con quien compartió experiencia en la Isla y cuya convivencia estuvo marcada por celos, reproches y decisiones emocionales intensas en Villa Playa. La mallorquina se definió durante su participación como una persona “intensa, caprichosa y celosa”, rasgos que le hicieron destacar entre los concursantes y captar la atención de la audiencia.
La relación con Gilbert, también de 24 años, fue uno de los grandes focos del reality, especialmente después de que ambos vivieran momentos de infidelidad y confrontación en las hogueras, y que su historia no encontrara una resolución clara tras su paso por el programa.
Ahora, Claudia cambia de escenario y se prepara para medir sus fuerzas en ‘Supervivientes 2026’, donde tendrá que enfrentarse a las duras condiciones de la isla y a la convivencia con otros concursantes en un desafío completamente distinto al que protagonizó junto a Gilbert. Su paso por el reality de supervivencia se presenta como una oportunidad para redefinir su imagen pública y reconducir su carrera televisiva tras una etapa intensamente mediática.
