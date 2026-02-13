Benidorm Fest 2026, segunda semifinal en directo: potente show que multiplica la gala del martes y altísimo nivel de los 9 participantes

El Benidorm Fest ha completado todas las actuaciones de la segunda semifinal de su edición de 2026. Tras la primera gala, celebrada el pasado martes, TVE emite la segunda parte de su gran certamen musical, un gran show que ha multiplicado en todo al emitido el martes. Todas las canciones han gustado al público presente en el Palau de la Illa de Benidorm, que intentan lograr un pase para la gran final, que se celebrará el sábado.

¡RESULTADOS DEFINITIVOS! los participantes que pasan a la gran final son: Mayo, Miranda! y bailamamá, Dani J, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha.

El voto de los espectadores determina que pasarían a la final: Mayo, Miranda! y bailamamá, Dani J, Funambulista, Atjat y Rosalinda Galán.

Estas son las propuestas del jurado para pasar a la final Mayo, Asha, Miranda! y bailamamá, Dani J, The Quinquis y Rosalinda Galán.

Se abren las líneas en un escenario incierto: ¡Puede pasar de todo! El altísimo nivel demostrado por todos y cada uno de los 9 participantes de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 abre un incierto escenario en el que todo puede pasar. Visto lo visto, todos han brillado y tienen cualidades y argumentos para pasar a la gran final. El jurado especializado y los espectadores serán los responsables de tomar la decidió .

¡ÚLTIMA ACTUACIÓN DE LA NOCHE! Miranda! y bailamamá con "Despierto amándote" Miranda! y bailamamá presentan "Despierto amándote", que lleva varias semanas liderando las escuchas en Spotify entre todos los candidatos al Benidorm Fest 2026. Un tema alternativo, muy distinto que viene impulsado por la gran popularidad en Argentina de sus intérpretes.

Mayo, el más popero y bailable, el penúltimo en actuar Mayo salta de 'Operación triunfo' al escenario del Benidorm Fest 2026 para interpretar "Tócame", el tema más popero de la noche, que promete convertirse en uno de los hits del verano. El artista rebosa carisma y calidad vocal, junto a una excelente puesta en escena. Talento puro que brilla en Benidorm y sin duda lo seguirá haciendo más allá del festival.

¡WINNER ALERT! Rosalinda Galán tumba el Palau con su copla electrónica con tintes urbanos ¡Arte por los cuatro costados! Salvando mucho las distancias, Rosalinda Galán revive el espíritu de Blanca Paloma en el Benidorm Fest con "Mataora". Un temazo coplero que mezcla flamenco electrónico con elementos urbanos que, literalmente ha tumbado el Palau de la Illa de Benidorm. Su magnetismo ha atrapado a todo el mundo...

¡Sube la "dopamina" con Atyat! ¡Nace una gran diva eurovidiva! Atyat protagoniza la sexta actuación de la segunda semifinal de este Benidorm Fest 2026. Con "Dopamina", confirma su potencia artística, al nivel de las grandes divas triunfadoras de Eurovisión como Eleni Foureira o Chanel, que mezclan alto nivel vocal con grandes coreografías que conforman un pack de lo más completo. Definitivamente, la semi 2 gana a la primera por goleada.

The Quinquis canta "Tú No Me Quieres": un año preparándose para el Benidorm Fest Seguimos sin bajar el ritmo en esta segunda semifinal del Benidorm Fest, ahora con The Quinquis y su "Tú No Me Quieres". Sus maravillosas raíces andaluzas han convencido al público, con esta propuesta distinta, a bordo de una moto que se ha elevado por los aires del escenario, que llevan un año preparando para el Benidorm Fest.