Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Copa del ReyTren ToledoAlerta viento CatalunyaRachas de vientoPanequeEpsteinMinneapolisVan MorrisonChampions
instagramlinkedin

En Directo

Directo desde Benidorm

Benidorm Fest 2026, segunda semifinal en directo: potente show que multiplica la gala del martes y altísimo nivel de los 9 participantes

El certamen musical de TVE ha celebrado la segunda semifinal de su edición de 2026, con un show que ha multiplicado en todo a la primera.

Apertura de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026.

Apertura de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026.

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Benidorm (Alicante)
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Benidorm Fest ha completado todas las actuaciones de la segunda semifinal de su edición de 2026. Tras la primera gala, celebrada el pasado martes, TVE emite la segunda parte de su gran certamen musical, un gran show que ha multiplicado en todo al emitido el martes. Todas las canciones han gustado al público presente en el Palau de la Illa de Benidorm, que intentan lograr un pase para la gran final, que se celebrará el sábado.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil envía un ES-Alert con medidas para este jueves
  2. Protecció Civil justifica la suspensión de clases porque el episodio de viento se prevé 'excepcional' y envía una alerta
  3. Mientras Nils sigue encendiendo las alertas, la Aemet ya advierte de la llegada de la borrasca Oriana a partir del viernes
  4. La Generalitat inicia el llenado del embalse de L'Albagés, el último gran pantano construido en Catalunya
  5. Los propietarios de viviendas en alquiler deberán asumir los gastos de mantenimiento
  6. Un medicamento antiepiléptico común puede prevenir la formación de las 'placas' que causan el alzhéimer: 'Su uso podría reducir el riesgo
  7. El Gobierno endurece las medidas para echar a las eléctricas ‘fantasma’ del mercado de la luz
  8. Alerta roja por viento en Barcelona: qué transportes públicos funcionarán y cuáles no este jueves

La segunda semifinal del Benidorm Fest, en imágenes

La segunda semifinal del Benidorm Fest, en imágenes

El Constitucional avala el valor catastral como referencia para el cálculo de impuestos en las transmisiones

El Constitucional avala el valor catastral como referencia para el cálculo de impuestos en las transmisiones

Benidorm Fest 2026, segunda semifinal en directo: potente show que multiplica la gala del martes y altísimo nivel de los 9 participantes

Benidorm Fest 2026, segunda semifinal en directo: potente show que multiplica la gala del martes y altísimo nivel de los 9 participantes

Flick acepta "la lección" del Atlético y critica el arbitraje y el VAR

Flick acepta "la lección" del Atlético y critica el arbitraje y el VAR

Flick no baja los brazos: "Esto no se ha acabado"

Flick no baja los brazos: "Esto no se ha acabado"

Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, deporte y nuevo escenario para la escalada de alto nivel

Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, deporte y nuevo escenario para la escalada de alto nivel

Francisco Bartolomé Flores Torres: “Vivir en Punta Cana mas allá del turismo”

Francisco Bartolomé Flores Torres: “Vivir en Punta Cana mas allá del turismo”

Vuelve, Pedri, vuelve

Vuelve, Pedri, vuelve