Audiencias TV ayer | El Atlético–Barça arrasa en La 1 y ‘Perdiendo el juicio’ debuta bien mientras Susi Caramelo se estrella con su especial de San Valentín

La noche del jueves 12 de febrero estuvo claramente marcada por el fútbol en La 1, donde el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barcelona se convirtió en la emisión no informativa más vista del día. El encuentro firmó un contundente 26,7% de share y una media de 3.699.000 espectadores, con más de 8,3 millones de contactos. Tras el partido, la cadena pública mantuvo el interés con la segunda gala del 'Benidorm Fest 2026', que alcanzó un 11,1% y 857.000 espectadores, sin destacar excesivamente en el prime time pese al fuerte arrastre deportivo.

Antena 3, por su parte, celebró el gran estreno de la serie 'Perdiendo el Juicio', que lideró su franja con un 12% de cuota y 1.066.000 espectadores. Antes, 'El hormiguero' volvió a demostrar su fortaleza en el access al reunir a 1.848.000 espectadores y un 13,4% de share, resistiendo sin problemas al empuje del fútbol en la cadena pública.

En Telecinco, la gala de 'GH Dúo' firmó su segundo mejor dato de la edición, con un 13,1% de share y 828.000 espectadores de media, consolidando su rendimiento en la noche del jueves. Cuatro también vivió una jornada muy positiva gracias a 'Horizonte', que se disparó hasta un 9,7% y 755.000 espectadores, convirtiéndose en lo más visto del canal desde el access hasta el late night. En contraste, laSexta no tuvo la misma suerte con el especial 'Especialita', presentado por Susi Caramelo, que se estrelló con un 3,5% y 328.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

Fútbol: Copa del Rey “At. Madrid – Barcelona”: 3.699.000 (26,7%)

Benidorm Fest 2026. Segunda semifinal: 857.000 (11,1%)

Antena 3

El hormiguero: 1.848.000 (13,4%)

Perdiendo el juicio: 1.066.000 (12%)

Telecinco

GH Dúo. Express: 799.000 (5,8%)

GH Dúo: 828.000 (13,1%)

laSexta

laSexta clave: 488.000 (3,7%)

El intermedio: 767.000 (5,5%)

Especialita: 328.000 (3,5%)

Cuatro

First dates: 575.000 (4,2%)

Horizonte. Avance: 696.000 (5%)

Horizonte: 755.000 (9,7%)

La 2

Cifras y letras: 424.000 (3,1%)

Cifras y letras: 654.000 (4,6%)

El cine de La 2 “Close”: 181.000 (1,5%)

Documentos TV: 65.000 (1%)

LATE NIGHT

La 1

Viaje al centro de la tele: 150.000 (5,1%)

La noche en 24h. Portada: 78.000 (4,1%)

Antena 3

Cine “Ahora o nunca (2015)”: 256.000 (5,8%)

laSexta

Cine “La torre del reloj”: 123.000 (2,8%)

Cine 2 “Dulces mentiras”: 54.000 (2,6%)

Cuatro

Callejeros: 169.000 (5,4%)

La 2

Cine “El reino de los cielos”: 42.000 (1,3%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 1.002.000 (11,9%)

Valle Salvaje: 867.000 (11,4%)

La promesa: 1.032.000 (12,9%)

Malas lenguas: 1.105.000 (12,3%)

Aquí la Tierra: 1.480.000 (14,2%)

Previo fútbol: Copa del Rey “At. Madrid – Barcelona”: 1.678.000 (14,3%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.312.000 (15%)

Y ahora, Sonsoles: 866.000 (10,9%)

Pasapalabra: 1.981.000 (18,5%)

Telecinco

El tiempo justo: 655.000 (8%)

El diario de Jorge: 637.000 (7,9%)

¡Allá tú!: 826.000 (7,9%)

laSexta

Zapeando: 421.000 (4,9%)

Más vale tarde: 456.000 (5,8%)

Cuatro

Todo es mentira: 573.000 (6,9%)

Lo sabe, no lo sabe: 420.000 (5,2%)

La 2

Saber y ganar: 563.000 (6,1%)

Grandes documentales: 283.000 (3,4%)

Malas lenguas: 526.000 (6,8%)

JJOO Snowboard femenino: 206.000 (2,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 333.000 (16%)

Mañaneros 360: 496.000 (15,1%)

Mañaneros 360: 954.000 (11,5%)

Antena 3

Espejo público: 318.000 (11,7%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 852.000 (16,8%)

La ruleta de la suerte: 1.552.000 (20,8%)

Telecinco

La mirada crítica: 147.000 (7,7%)

El programa de AR: 283.000 (11,5%)

Vamos a ver: 361.000 (9,4%)

El precio justo: 647.000 (9%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 154.000 (10%)

Aruser@s: 275.000 (12%)

Al rojo vivo: 317.000 (8,2%)

Cuatro

¡Toma salami!: 9.000 (0,6%)

Alerta cobra: 8.000 (0,4%)

Alerta cobra: 45.000 (2,2%)

Alerta cobra: 69.000 (3%)

En boca de todos: 267.000 (8,1%)

La 2

Zoom tendencias: 12.000 (1,2%)

Zoom tendencias: 14.000 (0,9%)

Las historias del bosque mediterráneo: 25.000 (1,3%)

Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 10.000 (0,5%)

Aquí hay trabajo: 8.000 (0,3%)

La aventura del saber: 24.000 (1%)

Expedición culinaria. Cocinar con fuego: 23.000 (0,9%)

El western de La 2 “La última aventura (1967)”: 88.000 (2,7%)

El cazador: 104.000 (1,7%)

El cazador: 212.000 (2,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.236.000 (23,4%)

Telediario 1: 1.429.000 (15%)

Informativos Telecinco 15h: 879.000 (9,2%)

Noticias Cuatro 1: 573.000 (8%)

laSexta Noticias 14h: 665.000 (7,9%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.146.000 (15,8%)

laSexta Noticias 20h: 749.000 (7,6%)

Informativos Telecinco 21h: 841.000 (6,3%)

Noticias Cuatro 2: 494.000 (5,1%)

Matinal

Telediario matinal: 145.000 (17,3%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 199.000 (15,5%)

El Matinal (Telecinco): 139.000 (10,9%)

RANKING

Diario: La 1 (15,7%), Antena 3 (13,5%), Telecinco (8,4%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,5%), La 2 (3,2%).

Mensual: Antena 3 (13,6%), La 1 (12,5%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,2%), Cuatro (6%), La 2 (3,2%).