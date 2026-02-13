Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movimiento estratégico

'¡Allá tú!' sigue los pasos de 'El precio justo' y emitirá nuevas entregas este fin de semana: así queda la parrilla de Telecinco

El concurso de Juanra Bonet salta al sábado y domingo y obliga a reajustar la tarde del canal.

Juanra Bonet en 'Allá Tú'

Juanra Bonet en 'Allá Tú' / TELECINCO

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Telecinco mueve su parrilla y amplía la presencia de ‘¡Allá tú!’. El concurso presentado por Juanra Bonet emitirá nuevas entregas este fin de semana a las 20:00 horas, siguiendo la estrategia iniciada con ‘El precio justo’, que también ha reforzado su presencia en la programación.

La decisión implica un ajuste directo en la franja vespertina. ‘Fiesta’, el magacín de fin de semana, verá reducida su duración en una hora para dar paso al concurso. De este modo, el espacio comenzará a las 16:00 horas y concluirá a las 20:00 horas, cuando tomará el relevo ‘¡Allá tú!’ hasta el inicio de ‘Informativos Telecinco’ a las 21:00 horas.

Así queda configurada la tarde del sábado y domingo en Telecinco:

  • 16:00h – ‘Fiesta’
  • 20:00h – ‘¡Allá tú!’
  • 21:00h – ‘Informativos Telecinco’

Este reajuste se suma a otros movimientos recientes en la cadena. Al igual que ha ocurrido con ‘¡Vaya fama!’, que ha visto recortada su duración por la ampliación de ‘El precio justo’, Telecinco continúa probando nuevas fórmulas para reforzar el tramo previo al informativo y consolidar su oferta de entretenimiento en fin de semana.

Cabe destacar que Telecinco, por el momento, ha confirmado que esta decisión se toma de forma puntual para este único fin de semana, a diferencia del programa de Carlos Sobera, que en principio, alarga su emisión de forma indefinida.

