Vicente Vallés critica a Isabel Díaz Ayuso por la medalla que concede al Estados Unidos de Donald Trump: "Trata de destruir el orden mundial"

Isabel Díaz Ayuso ha decidido conceder una Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos, y ha sido una noticia que no ha pasado desapercibida en la televisión. Fue el presentador Vicente Vallés, al cargo de la edición nocturna de 'Antena 3 Noticias', quien abordó el tema, esta vez siendo crítico con la presidenta madrileña.

Después de emitir las palabras de Ayuso, que definió a EE.UU. como “el principal faro del mundo libre y cada paso que dan adelante en defensa de la hispanidad”, el periodista introdujo un matiz sobre la oportunidad del gesto: “La importancia de determinadas decisiones políticas, como por ejemplo conceder una condecoración, no sólo tiene que ver con el fondo de la cuestión, sino con el momento que se elige para adoptar esa decisión”.

Vallés vinculó ese momento a la actual etapa política estadounidense bajo el liderazgo de Donald Trump: “Acaban de escuchar a Isabel Díaz Ayuso hablar de Estados Unidos como ‘el faro del mundo libre’, justo ahora que Donald Trump trata de destruir el orden mundial alejándose de sus socios democráticos europeos y acercándose a los autócratas”. También abordó la cuestión migratoria al señalar: “Ha hablado también de los pasos que da Estados Unidos en defensa de la hispanidad, justo ahora que Trump ha iniciado una cacería de inmigrantes hispanos”.

El comentario del presentador convirtió una decisión institucional en materia de análisis informativo que ha sorprendido al público, pues ha sido un periodista vinculado más a la derecha política, convirtiéndose en uno de los mayores azotes de Pedro Sánchez durante sus años de mandato. De hecho, él mismo reconocía las etiquetas que se le había puesto en una entrevista con El País: "Contamos las noticias y las analizamos. Luego, lo que cada cual haga con sus pensamientos y sus ideas es su responsabilidad, pero en nuestros informativos nadie encontrará una palabra insultante y mucho menos hacia las personas que dirigen el país. Se puede ser crítico con el presidente del Gobierno, pero eso no te convierte en cómplice de los que lo utilizan para transformarlo en insultos y en acoso".