¿Acudirá?
Iker Jiménez responde a Pedro Sánchez tras sus acusaciones en el Congreso y le invita en directo a ‘Horizonte’: “Aquí no hay guiones”
El presentador recoge el guante y propone al presidente acudir a su programa para hablar de “bulos y desinformación”.
La mención de Iker Jiménez en el Congreso de los Diputados no ha quedado sin respuesta. Después de que Pedro Sánchez aludiera a su programa como ejemplo de un supuesto “patrón habitual de desinformación”, el periodista aprovechó su altavoz en ‘Horizonte’, en Cuatro, para contestar públicamente.
El presidente afirmó en la Cámara que el espacio “opera con el mismo registro” que determinados dirigentes de derechas y lamentó que “incluso Iker Jiménez tiene audiencia, hay gente que está dispuesta a creerse cualquier cosa”. Horas después, el comunicador abrió su programa con una respuesta directa.
“Lo primero, el respeto absoluto a la Institución que representa don Pedro Sánchez, nuestro presidente. Presidente, no de un partido político, sino de todos los españoles, piensen lo que piensen”, comenzó diciendo. A continuación, lanzó una propuesta clara: “Yo le invito aquí al programa 'Horizonte'”. Jiménez aseguró que le sorprende la importancia que el presidente da al formato y defendió el funcionamiento del espacio: “Aquí no hay textos, no hay guiones, yo no estoy leyendo nada nunca, ni los compañeros a los que traigo y respeto”.
El presentador subrayó que su programa está abierto “a todos los periodistas que tengan algo que contar” y reivindicó la libertad de expresión. “Creo que es lo que tiene que ser un programa. Creemos en la libertad de expresión, tanto como creemos en nuestras instituciones”, afirmó. También sugirió que, si el presidente considera que se difunden bulos, podría acudir para explicarlo: “Igual se iba a sorprender, porque creo que, si no ve el programa, le están asesorando mal”.
Jiménez insistió en su invitación, planteándola como una oportunidad para un diálogo sin condiciones: “No pacta preguntas y hasta podía ser beneficioso para usted, porque iba a ser una entrevista sincera y normal. Lo que se pregunta cualquier ciudadano de la calle”. Y concluyó con un mensaje directo a cámara: “Es sorprendente que mi nombre salga en el Congreso de los Diputados… No quiero entrar en ningún tipo de debate, pero si usted lo quiere, aquí está mi invitación”.
