Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta viento CatalunyaVuelos aeropuertoAfectaciones tráficoRodaliesClases suspendidasBorrasca OrianaRecomendaciones vientoRosalía
instagramlinkedin

Disculpas públicas

Pablo Motos, obligado a pedir perdón tras el ataque machista de Rosa Belmonte a Sarah Santaolla en la tertulia de 'El hormiguero': "No es mi estilo"

El presentador reconoce que “metimos la pata” y asegura que el comentario “no volverá a suceder”.

Pablo Motos se disculpa en 'El hormiguero'

Pablo Motos se disculpa en 'El hormiguero' / Antena 3

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El pasado martes se vivió uno de los momentos más incómodos de 'El hormiguero'. Durante la tertulia, la periodista Rosa Belmonte se refería a la analista política Sarah Santaolalla como "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?", desatando las risas de los colaboradores. Rápidamente, la periodista quiso aclarar que no era una frase suya, sino una cita de la serie 'La maravillosa señora Maisel'.

Pero tras la polémica surgida en medios de comunicación al día siguiente, acompañado de un mensaje de la tertuliana en el que afirmaba que "Anoche en un programa 'familiar' fui humillada nuevamente por mi aspecto físico. El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rio ante esta violencia que se ejerció desde un plató. No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas", el programa de Antena 3 casi se vio obligado a meterse de lleno en la polémica durante la emisión de su último programa.

Es por ello que, en el arranque del programa que iba a protagonizar Ana Milán, Pablo Motos se tomó unos segundos para comentar lo ocurrido el día anterior: "Antes de empezar el programa me vais a permitir que pida perdón por un comentario desafortunado que hizo ayer Rosa Belmonte en la tertulia".

El presentador siguió comentando que “A veces pasa que, con la velocidad del directo, a la vez que estás diciendo algo, estás pensando que no deberías haberlo dicho, pero eso no quita que metimos la pata”, a lo que añadió que “como ni es el estilo de Rosa, ni del programa, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas. Gracias por entendernos, nos esforzaremos por que no vuelva a suceder”.

Noticias relacionadas

Cabe destacar que la propia Belmonte ya había utilizado sus redes sociales para pedir perdón "a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención", sin mencionar específicamente a Sarah Santaolalla, comentando también que "fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos ante".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PP deja claro que la abstención del PSOE es 'imposible' y eso 'posibilita' explorar acuerdos con los de Abascal
  2. Catalunya suspende este jueves la actividad educativa, universitaria, deportiva y sanitaria no urgente por alerta máxima de viento
  3. Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
  4. Renfe despide a una trabajadora que buscaba trenes retrasados para quedarse con las indemnizaciones sin reclamar
  5. Los propietarios de viviendas en alquiler deberán asumir los gastos de mantenimiento
  6. El Supremo confirma tres años de prisión y multa de 97 millones para el cabecilla de una trama de hidrocarburos que acusó al jefe de la UCO de 'coacciones
  7. Activado un aviso de nivel rojo en una quincena de comarcas catalanas ante los fuertes vientos previstos para este jueves por la mañana
  8. Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants

Pablo Motos, obligado a pedir perdón tras el ataque machista de Rosa Belmonte a Sarah Santaolla en la tertulia de 'El hormiguero'

Pablo Motos, obligado a pedir perdón tras el ataque machista de Rosa Belmonte a Sarah Santaolla en la tertulia de 'El hormiguero'

Barcelona declara la emergencia por el temporal de viento tras cientos de incidencias y caídas de árboles

Barcelona declara la emergencia por el temporal de viento tras cientos de incidencias y caídas de árboles

Muere a los 92 años el escritor Cees Nooteboom, el gran trotamundos de la literatura europea

Muere a los 92 años el escritor Cees Nooteboom, el gran trotamundos de la literatura europea

Directo | El viento tira un muro sobre un búnker con material radiactivo en Sant Joan Despí

Directo | El viento tira un muro sobre un búnker con material radiactivo en Sant Joan Despí

Llorar al 'Washington Post' sin leerlo

Llorar al 'Washington Post' sin leerlo

El Ibex 35 salta por encima de 18.100 puntos en la apertura con subidas del 0,53%

El Ibex 35 salta por encima de 18.100 puntos en la apertura con subidas del 0,53%

Última hora de Renfe, hoy en directo: incidencias en las líneas de Rodalies, regionales y larga distancia por la alerta roja por viento en Catalunya

Última hora de Renfe, hoy en directo: incidencias en las líneas de Rodalies, regionales y larga distancia por la alerta roja por viento en Catalunya

Actividades y servicios suspendidos este jueves en Barcelona por la alerta de fuertes vientos: consulta las restricciones

Actividades y servicios suspendidos este jueves en Barcelona por la alerta de fuertes vientos: consulta las restricciones