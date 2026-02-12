Impacto en la entrada
Carlos Sobera se sorprende por el antes y el después de un soltero de 'First dates': "La madre que me..."
El presentador se queda sin palabras al reencontrarse con Carlos, un participante que ya había pasado por el programa años atrás.
La llegada de Carlos al restaurante de ‘First Dates’ dejó completamente descolocado a Carlos Sobera. Nada más verle cruzar la puerta, el presentador no pudo contener su reacción: “La madre que me…”. El motivo no era otro que el radical cambio físico del soltero, que ya había participado en el programa tiempo atrás.
Sobera no tardó en recordárselo. “Tú ya estuviste aquí, pero es que ahora eres otro Carlos”, le comentó, sorprendido por su imagen actual. El propio soltero explicó que su apariencia responde a un proceso personal ligado a la modificación corporal y a una forma distinta de entender su identidad. “La máscara que uno se pone para convivir en sociedad muestra una parte bastante extrema, pero detrás suele esconderse un niño con traumas”, reflexionó.
Durante la conversación, Carlos relató con naturalidad algunas de las decisiones que ha ido tomando con los años. Desde tatuajes hasta intervenciones estéticas, aseguró que todo forma parte de una evolución personal que nada tiene que ver con provocación gratuita. “Quería verme de otra manera”, explicó, dejando claro que su aspecto actual es fruto de una elección consciente.
Su cita fue Marina, una madrileña que conectó con él desde el primer momento y que incluso había pedido expresamente conocerle. Ambos descubrieron afinidades, química y una visión similar sobre la pasión en pareja, lo que convirtió la velada en una de las más intensas de la noche.
El desenlace confirmó las buenas sensaciones. Marina no dudó en querer repetir cita y compartir el próximo San Valentín con él. Carlos coincidió sin titubeos: “Pasaría todos los que hicieran falta”. Una historia que empezó con sorpresa y acabó con complicidad total.
