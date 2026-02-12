En Directo
Directo desde Benidorm
Benidorm Fest 2026, segunda semifinal en directo: los nueve artistas, preparados para un potente show
El certamen musical de RTVE abre el escenario por segunda vez en esta edición.
El Benidorm Fest lo tiene todo preparado para la segunda semifinal de su edición de 2026. Tras la primera gala, celebrada el pasado martes, TVE emitirá esta noche, después del fútbol, la cita musical en la que los 9 artistas restantes del plantel de este año se subirán al escenario del Palau de la Illa de Benidorm para intentar lograr un pase para la gran final, que se celebrará el sábado.
Es el turno de KU Minerva, segunda en actuar
KU Minerva ha protagonizado una espectacular actuación, también muy eurovisiva, subida a una plataforma que se elevaba, elevando por ello el nivel de dificultad. No volvere a llorar logra el aplauso generalizado de los espectadores en el Palau.
¡Comienzan las actuaciones! Asha es la primera en pisar el escenario
Pisando muy fuerte el escenario, con enorme potencia vocal y derrochando carisma, Asha ha interpretado Turista, un tema muy ochentero y eurovisivo que se desarrolla en el interior de un autobús, por lo que su espectacularidad se ha captado mejor a través de la pantalla que en en directo en el Palau. No obstante, el pública le ha dado un enorme SÍ y se posiciona desde ya como una de las favoritas de la noche.
¡Por fin! ¡Comienza la gala con Abraham Mateo!
Abraham Mateo arranca la segunda semifinal del Benidorm Fest por todo lo alto con una interpretación de alto nivel, como nos tiene acostumbrados, de varios de sus temas más exitosos. Un listón muy difícil de superar por los 9 artistas que compiten esta noche por pasar a la final del sábado.
Todos dentro del Palau… esperando que termine el partido
Todos los espectadores que han venido a ver la segunda semifinal ya están preparados para que empiece el espectáculo...
¿Quiénes son los artistas que actúan esta noche en la segunda semifinal?
Nueve artistas compiten esta noche por una de las seis plazas de la gran final del sábado. ASHA, Atyat, Dani J, Funambulista, KU Minerva, MAYO, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis se la juegan con su actuación en esta segunda semifinal.
Todo preparado, a una hora del comienzo de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026
Los exteriores del Palau de la Illa de Benidorm son un hervidero de gente que se dispone a disfrutar de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026. Con paciencia, los espectadores van poco a poco entrando para asistir en directo a la gala que mostrará a los 9 artistas restantes, de los que 6 pasarán a la gran final.