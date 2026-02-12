Benidorm Fest 2026, segunda semifinal en directo: los nueve artistas, preparados para un potente show

¡Comienzan las actuaciones! Asha es la primera en pisar el escenario

Pisando muy fuerte el escenario, con enorme potencia vocal y derrochando carisma, Asha ha interpretado Turista, un tema muy ochentero y eurovisivo que se desarrolla en el interior de un autobús, por lo que su espectacularidad se ha captado mejor a través de la pantalla que en en directo en el Palau. No obstante, el pública le ha dado un enorme SÍ y se posiciona desde ya como una de las favoritas de la noche.