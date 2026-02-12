Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benidorm Fest 2026, segunda semifinal en directo: los nueve artistas, preparados para un potente show

El certamen musical de RTVE abre el escenario por segunda vez en esta edición.

Apertura de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026.

Redacción Yotele

Benidorm (Alicante)
El Benidorm Fest lo tiene todo preparado para la segunda semifinal de su edición de 2026. Tras la primera gala, celebrada el pasado martes, TVE emitirá esta noche, después del fútbol, la cita musical en la que los 9 artistas restantes del plantel de este año se subirán al escenario del Palau de la Illa de Benidorm para intentar lograr un pase para la gran final, que se celebrará el sábado.

