Audiencias TV ayer | El Athletic–Real Sociedad lidera el access en La 1, aunque es ‘El Capitán en Japón’ quien gana el prime time

La noche televisiva estuvo claramente marcada por el fútbol. El partido Athletic Club–Real Sociedad, correspondiente a la Copa del Rey y emitido en La 1, se convirtió en la emisión no informativa más vista del día en televisión. El encuentro lideró con un 16,7% de cuota de pantalla y una media de 2.193.000 espectadores, imponiéndose con claridad al resto de ofertas del access prime time. Tras el fútbol, la cadena pública no aprovechó el arrastre con ‘The Floor’, que en su tercera semana firmó un 9,8% de share y reunió a 819.000 espectadores, bajando más de tres puntos respecto a la entrega anterior.

Antena 3 logró sostenerse frente al peso del directo deportivo. ‘El hormiguero’ resistió en el access con un 14,8% de cuota y 1.898.000 espectadores, mientras que ya en prime time ‘El Capitán en Japón’ volvió a liderar su franja con un 11,5% y una media de 783.000 seguidores. En Telecinco, la serie ‘Pura Sangre’ se quedó en un 8,8% con 674.000 espectadores, precedida por ‘First Dates’, que alcanzó 1,1 millones de espectadores y un 8,5% en el access.

En los canales secundarios también hubo movimientos destacables. Cuatro creció en el access prime time con ‘Horizonte’, que subió hasta un 7,2% y 928.000 espectadores, mientras que ‘Los Gipsy Kings’ mejoraron en el prime time del canal al marcar un 6,4%. Por su parte, laSexta se mantuvo estable con ‘El taquillazo’, que con la película ‘Yo soy la venganza’ firmó un 6,8% de cuota y una media de 521.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

Fútbol: Copa del Rey “Ath. Bilbao – R. Sociedad”: 2.193.000 (16,7%)

The Floor: 819.000 (9,8%)

Antena 3

El hormiguero: 1.898.000 (14,8%)

El capitán en Japón: 783.000 (11,5%)

Telecinco

First dates: 1.107.000 (8,5%)

Pura sangre: 674.000 (8,8%)

laSexta

laSexta clave: 625.000 (5,1%)

El intermedio: 886.000 (6,7%)

El taquillazo “Yo soy la venganza”: 521.000 (6,8%)

Cuatro

First dates: 625.000 (4,8%)

Horizonte: 928.000 (7,2%)

Los Gipsy Kings: 462.000 (6,4%)

La 2

Cifras y letras: 516.000 (3,9%)

Cifras y letras: 709.000 (5,2%)

Carnaval Santa Cruz de Tenerife 2026: 240.000 (2,5%)

LATE NIGHT

La 1

The Floor: 288.000 (7,3%)

The Floor: 187.000 (9,8%)

Antena 3

El capitán en América: 202.000 (7,6%)

Telecinco

GH Dúo. El diario: 337.000 (8%)

GH Dúo. La casa en directo: 221.000 (8,1%)

laSexta

Cine “Meteoro a la luna”: 105.000 (3,9%)

Cuatro

Los Gipsy Kings: 147.000 (5,2%)

El desmarque. Madrugada: 75.000 (4,5%)

La 2

Cuando Pablo se convierte en Picasso: 57.000 (1,5%)

Conciertos Radio 3: 18.000 (0,8%)

La gran aventura en tren de Nick Knowles: 10.000 (0,6%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 988.000 (11%)

Valle Salvaje: 923.000 (11,5%)

La promesa: 981.000 (11,9%)

Malas lenguas: 1.195.000 (12,8%)

Aquí la Tierra: 1.579.000 (14,8%)

Previo fútbol: Copa del Rey “Ath. Bilbao – R. Sociedad”: 1.326.000 (11,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.428.000 (15,2%)

Y ahora, Sonsoles: 860.000 (10,3%)

Pasapalabra: 2.055.000 (19%)

Telecinco

El tiempo justo: 776.000 (8,9%)

El diario de Jorge: 912.000 (11%)

¡Allá tú!: 992.000 (9,4%)

laSexta

Zapeando: 500.000 (5,4%)

Más vale tarde: 451.000 (5,4%)

Cuatro

Todo es mentira: 618.000 (7%)

Lo sabe, no lo sabe: 497.000 (5,9%)

La 2

Saber y ganar: 612.000 (6,2%)

Grandes documentales: 360.000 (4,1%)

Malas lenguas: 592.000 (7,3%)

La gran aventura en tren de Nick Knowles: 129.000 (1,4%)

Grandes diseños: 222.000 (2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 356.000 (17,1%)

Mañaneros 360: 466.000 (13,8%)

Mañaneros 360: 970.000 (11,1%)

Antena 3

Espejo público: 359.000 (13%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 959.000 (17,7%)

La ruleta de la suerte: 1.710.000 (21,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 164.000 (9,2%)

El programa de AR: 281.000 (11,3%)

Vamos a ver: 407.000 (10%)

El precio justo: 607.000 (8,6%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 175.000 (11,7%)

Aruser@s: 317.000 (13,4%)

Al rojo vivo: 298.000 (7,4%)

Cuatro

¡Toma salami!: 21.000 (1,4%)

Alerta cobra: 14.000 (0,8%)

Alerta cobra: 25.000 (1,2%)

Alerta cobra: 42.000 (1,7%)

En boca de todos: 287.000 (8,4%)

La 2

La 2 express: 4.000 (0,4%)

Arqueomanía: 23.000 (2%)

Flash moda: 21.000 (1,4%)

Texas. Corazón salvaje: 24.000 (1,3%)

Pagina2: 23.000 (1,1%)

Aquí hay trabajo: 47.000 (2%)

La aventura del saber: 52.000 (2,1%)

Espacios increíbles: 19.000 (0,8%)

Nunca es demasiado pequeño: 47.000 (1,7%)

El western de La 2 “Joe Dakota”: 92.000 (2,5%)

El cazador: 130.000 (1,9%)

El cazador: 197.000 (2,1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.318.000 (23,4%)

Telediario 1: 1.452.000 (14,6%)

Informativos Telecinco 15h: 919.000 (9,3%)

Noticias Cuatro 1: 690.000 (8,9%)

laSexta Noticias 14h: 786.000 (8,8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.388.000 (18,6%)

Informativos Telecinco 21h: 1.022.000 (8%)

laSexta Noticias 20h: 721.000 (7,1%)

Noticias Cuatro 2: 585.000 (5,8%)

Matinal

Antena 3 Noticias de la mañana: 184.000 (14,5%)

Telediario matinal: 121.000 (13,7%)

El Matinal (Telecinco): 110.000 (8,4%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,2%), La 1 (12,9%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,4%), Cuatro (6,2%), La 2 (3,6%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (13,6%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,3%), Cuatro (6%), La 2 (3,2%).