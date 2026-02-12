Miércoles 11 febrero 2026
Audiencias TV ayer | El Athletic–Real Sociedad lidera el access en La 1, aunque es ‘El Capitán en Japón’ quien gana el prime time
El partido de Copa del Rey lidera con un 16,7%, mientras Antena 3 resiste con ‘El hormiguero’ y Cuatro crece con ‘Horizonte’ en el access.
La noche televisiva estuvo claramente marcada por el fútbol. El partido Athletic Club–Real Sociedad, correspondiente a la Copa del Rey y emitido en La 1, se convirtió en la emisión no informativa más vista del día en televisión. El encuentro lideró con un 16,7% de cuota de pantalla y una media de 2.193.000 espectadores, imponiéndose con claridad al resto de ofertas del access prime time. Tras el fútbol, la cadena pública no aprovechó el arrastre con ‘The Floor’, que en su tercera semana firmó un 9,8% de share y reunió a 819.000 espectadores, bajando más de tres puntos respecto a la entrega anterior.
Antena 3 logró sostenerse frente al peso del directo deportivo. ‘El hormiguero’ resistió en el access con un 14,8% de cuota y 1.898.000 espectadores, mientras que ya en prime time ‘El Capitán en Japón’ volvió a liderar su franja con un 11,5% y una media de 783.000 seguidores. En Telecinco, la serie ‘Pura Sangre’ se quedó en un 8,8% con 674.000 espectadores, precedida por ‘First Dates’, que alcanzó 1,1 millones de espectadores y un 8,5% en el access.
En los canales secundarios también hubo movimientos destacables. Cuatro creció en el access prime time con ‘Horizonte’, que subió hasta un 7,2% y 928.000 espectadores, mientras que ‘Los Gipsy Kings’ mejoraron en el prime time del canal al marcar un 6,4%. Por su parte, laSexta se mantuvo estable con ‘El taquillazo’, que con la película ‘Yo soy la venganza’ firmó un 6,8% de cuota y una media de 521.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
Fútbol: Copa del Rey “Ath. Bilbao – R. Sociedad”: 2.193.000 (16,7%)
The Floor: 819.000 (9,8%)
Antena 3
El hormiguero: 1.898.000 (14,8%)
El capitán en Japón: 783.000 (11,5%)
Telecinco
First dates: 1.107.000 (8,5%)
Pura sangre: 674.000 (8,8%)
laSexta
laSexta clave: 625.000 (5,1%)
El intermedio: 886.000 (6,7%)
El taquillazo “Yo soy la venganza”: 521.000 (6,8%)
Cuatro
First dates: 625.000 (4,8%)
Horizonte: 928.000 (7,2%)
Los Gipsy Kings: 462.000 (6,4%)
La 2
Cifras y letras: 516.000 (3,9%)
Cifras y letras: 709.000 (5,2%)
Carnaval Santa Cruz de Tenerife 2026: 240.000 (2,5%)
LATE NIGHT
La 1
The Floor: 288.000 (7,3%)
The Floor: 187.000 (9,8%)
Antena 3
El capitán en América: 202.000 (7,6%)
Telecinco
GH Dúo. El diario: 337.000 (8%)
GH Dúo. La casa en directo: 221.000 (8,1%)
laSexta
Cine “Meteoro a la luna”: 105.000 (3,9%)
Cuatro
Los Gipsy Kings: 147.000 (5,2%)
El desmarque. Madrugada: 75.000 (4,5%)
La 2
Cuando Pablo se convierte en Picasso: 57.000 (1,5%)
Conciertos Radio 3: 18.000 (0,8%)
La gran aventura en tren de Nick Knowles: 10.000 (0,6%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 988.000 (11%)
Valle Salvaje: 923.000 (11,5%)
La promesa: 981.000 (11,9%)
Malas lenguas: 1.195.000 (12,8%)
Aquí la Tierra: 1.579.000 (14,8%)
Previo fútbol: Copa del Rey “Ath. Bilbao – R. Sociedad”: 1.326.000 (11,6%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.428.000 (15,2%)
Y ahora, Sonsoles: 860.000 (10,3%)
Pasapalabra: 2.055.000 (19%)
Telecinco
El tiempo justo: 776.000 (8,9%)
El diario de Jorge: 912.000 (11%)
¡Allá tú!: 992.000 (9,4%)
laSexta
Zapeando: 500.000 (5,4%)
Más vale tarde: 451.000 (5,4%)
Cuatro
Todo es mentira: 618.000 (7%)
Lo sabe, no lo sabe: 497.000 (5,9%)
La 2
Saber y ganar: 612.000 (6,2%)
Grandes documentales: 360.000 (4,1%)
Malas lenguas: 592.000 (7,3%)
La gran aventura en tren de Nick Knowles: 129.000 (1,4%)
Grandes diseños: 222.000 (2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 356.000 (17,1%)
Mañaneros 360: 466.000 (13,8%)
Mañaneros 360: 970.000 (11,1%)
Antena 3
Espejo público: 359.000 (13%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 959.000 (17,7%)
La ruleta de la suerte: 1.710.000 (21,5%)
Telecinco
La mirada crítica: 164.000 (9,2%)
El programa de AR: 281.000 (11,3%)
Vamos a ver: 407.000 (10%)
El precio justo: 607.000 (8,6%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 175.000 (11,7%)
Aruser@s: 317.000 (13,4%)
Al rojo vivo: 298.000 (7,4%)
Cuatro
¡Toma salami!: 21.000 (1,4%)
Alerta cobra: 14.000 (0,8%)
Alerta cobra: 25.000 (1,2%)
Alerta cobra: 42.000 (1,7%)
En boca de todos: 287.000 (8,4%)
La 2
La 2 express: 4.000 (0,4%)
Arqueomanía: 23.000 (2%)
Flash moda: 21.000 (1,4%)
Texas. Corazón salvaje: 24.000 (1,3%)
Pagina2: 23.000 (1,1%)
Aquí hay trabajo: 47.000 (2%)
La aventura del saber: 52.000 (2,1%)
Espacios increíbles: 19.000 (0,8%)
Nunca es demasiado pequeño: 47.000 (1,7%)
El western de La 2 “Joe Dakota”: 92.000 (2,5%)
El cazador: 130.000 (1,9%)
El cazador: 197.000 (2,1%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.318.000 (23,4%)
Telediario 1: 1.452.000 (14,6%)
Informativos Telecinco 15h: 919.000 (9,3%)
Noticias Cuatro 1: 690.000 (8,9%)
laSexta Noticias 14h: 786.000 (8,8%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.388.000 (18,6%)
Informativos Telecinco 21h: 1.022.000 (8%)
laSexta Noticias 20h: 721.000 (7,1%)
Noticias Cuatro 2: 585.000 (5,8%)
Matinal
Antena 3 Noticias de la mañana: 184.000 (14,5%)
Telediario matinal: 121.000 (13,7%)
El Matinal (Telecinco): 110.000 (8,4%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,2%), La 1 (12,9%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,4%), Cuatro (6,2%), La 2 (3,6%).
Mensual: Antena 3 (13,6%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,3%), Cuatro (6%), La 2 (3,2%).
- El PP deja claro que la abstención del PSOE es 'imposible' y eso 'posibilita' explorar acuerdos con los de Abascal
- Catalunya suspende este jueves la actividad educativa, universitaria, deportiva y sanitaria no urgente por alerta máxima de viento
- Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
- Renfe despide a una trabajadora que buscaba trenes retrasados para quedarse con las indemnizaciones sin reclamar
- Los propietarios de viviendas en alquiler deberán asumir los gastos de mantenimiento
- El Supremo confirma tres años de prisión y multa de 97 millones para el cabecilla de una trama de hidrocarburos que acusó al jefe de la UCO de 'coacciones
- Activado un aviso de nivel rojo en una quincena de comarcas catalanas ante los fuertes vientos previstos para este jueves por la mañana
- Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants