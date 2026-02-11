Sonsoles Ónega, obligada a frenar a Álvaro Marichalar por las graves acusaciones que hace contra Pedro Sánchez: "En este plató eso no"

Sonsoles Ónega recibió esta tarde a Álvaro Marichalar en plató para realizarle una entrevista. El invitado habló sobre diversos temas y no dudó en pronunciarse sobre Urdangarín y la reina Letizia.

Sin embargo, el momento más complicado para Sonsoles llegó cuando hablaba con Marichalar sobre el rey emérito: "No es ningún invento. Cuando el rey se instala en Abu Dabi, hay una nota oficial en la que dice 'fijo mi residencia' por los motivos que él mismo dice".

"No será por eso", comienza respondiendo el invitado antes de cargar contra el Gobierno: "Aquí el problema que hay es que se está utilizando a la institución de la monarquía igual que al Tribunal Constitucional, igual que a la Iglesia, igual que al Ejército, igual que a todas y cada una de las instituciones que hacen España posible por una mafia organizada de delincuentes que han convertido España en un estado fallido. Todos al mando del yerno de un proxeneta".

Ante esta grave acusación, Sonsoles no tuvo más remedio que frenar al invitado: "Oye, no", repitió en varias ocasiones la presentadora. "¿No es el yerno de un proxeneta?", preguntaba Marichalar a Ónega. "No, de verdad que no", respondía la presentadora a pesar de las insistentes afirmaciones del entrevistado.

"En este plató eso no, porque no es un proxeneta", aclarando la diferencia entre serlo y tener saunas. "No, Álvaro, por ahí no", repetía Sonsoles, que no conseguía callar a su invitado. "Eso hay que acreditarlo para decirlo", concluyó la presentadora antes de cambiar .de tema.