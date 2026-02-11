En 'Todo es mentira'
Risto Mejide responde a 'El Hormiguero' y defiende a Sarah Santaolalla tras los insultos: "Inaceptables"
El comentario machista y ofensivo de Rosa Belmonte en 'El hormiguero' con el que se refiere a Sarah Santaolalla: "Mitad tonta, mitad tetas"
Sarah Santaolalla estalla y responde a 'El hormiguero' tras el ofensivo comentario de Rosa Belmonte: “No eran hormigas, eran ratas”
El comentario de Rosa Belmonte en 'El hormiguero' anoche contra Sarah Santaolalla ha provocado la reacción de la colaboradora y también ha provocado la reacción de Risto Mejide, que ha salido en defensa de la tertuliana.
Durante la entrevista que le estaba haciendo el presentador a Emilio Delgado, Mejide ha querido mandar su apoyo a Sarah: "Desde aquí quiero enviarle un abrazo muy grande y decir que los ataques que está recibiendo son absolutamente inaceptables. Así que le enviamos un beso desde aquí. Ataques machistas y deleznables".
Mejide ha aprovechado así la charla que mantenía con el diputado de Más Madrid para hablar del acto del próximo día 18 de febrero donde estará junto a Gabriel Rufián y donde también participará Santaolalla.
"Anoche en un programa "familiar" fui humillada nuevamente por mi aspecto físico. El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató. No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas", se quejó la colaborador tras las palabras en la tertulia de 'El Hormiguero'.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
- Protección Civil enviará un ES-Alert esta tarde para informar de las medidas activadas por el episodio de viento
- Renfe despide a una trabajadora que buscaba trenes retrasados para quedarse con las indemnizaciones sin reclamar
- Los propietarios de viviendas en alquiler deberán asumir los gastos de mantenimiento
- Miguel Ángel, jubilado de 78 años: 'Comparto piso desde hace seis años porque cobro 650 euros al mes
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
- Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants