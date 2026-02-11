Un nuevo Darín
Ricardo Darín se abre como nunca y desvela todos los detalles del nacimiento de su nieto: su nombre, sexo, parecidos y cómo se encuentra Úrsula Corberó
El actor atendió a la prensa a la salida del hospital y aseguró que madre e hijo “se encuentran muy bien”.
El actor argentino Ricardo Darín no pudo ocultar su felicidad a la salida del hospital. El intérprete confirmó ante las cámaras de Europa Press muchos de los detalles del nacimiento del primer hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, despejando todas las dudas sobre el esperado momento.
“Muy bien, muy bien, se encuentran muy bien. Ha sido un niño”, explicó con una sonrisa. Al ser preguntado por el estado de la actriz, insistió: “Muy bien, los dos se encuentran bien”, y añadió que el parto fue natural. “Todo fantástico fue, fabuloso”, aseguró.
El intérprete también confirmó el nombre elegido para el bebé: “Se llama Dante. Es un nombre con mucha significancia. Es bonito, es bonito”. Sobre el parecido físico, prefirió ser prudente: “Es muy chiquitito todavía, pero como ocurre en todos los casos, cada uno le encontrará un parecido familiar”.
Convertido en abuelo, Ricardo Darín evitó dar lecciones públicas a su hijo en esta nueva etapa. “No hay consejos posibles. Es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia”, afirmó, dejando claro que ahora comienza una nueva etapa para la familia, en la que se encuentra "muy feliz como abuelo".
