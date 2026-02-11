Evento
'La reina del Flow', el fenómeno que arrasa en Netflix vuelve a España en este formato y en estas fechas
Una Decena de Shows en los escenarios más importantes del país para un regreso histórico de 'LA REINA DEL FLOW'
Hay regresos que se convierten en auténticos acontecimientos y el desembarco en España de 'La Reina del Flow' es, sin duda, uno de ellos. El fenómeno nacido en Caracol Televisión —uno de los grandes referentes de la industria audiovisual latinoamericana— y convertido en éxito mundial gracias a Netflix vuelve a conectar con su público tras haber conquistado a millones de espectadores. A lo largo de más de 170 capítulos, la serie ha sabido combinar música urbana, baile y pasión, construyendo un universo que ha traspasado la pantalla y despertado emociones intensas en todo el mundo.
Tras el excelente recibimiento de sus anteriores actuaciones en 2025, tanto en el Movistar Arena como en Recorda Fest, el espectáculo regresa a nuestro país con una propuesta renovada y un reparto de primer nivel. Charly Flow, personaje interpretado por Carlos Torres, lidera un cartel al que se une Yoni Trejos (Jay Torres). También repiten otros rostros muy reconocibles de la ficción, como María José Vargas (Yeimi joven), Juan Manuel Restrepo (Charly Flow / Pez Koi), Juan Palau (Drama Key) y Kevin Bury (Cris Vega), dentro de una gira ambiciosa que recorrerá los principales recintos españoles con alrededor de diez citas.
El tour arrancará el 13 de junio en Alicante y se prolongará durante casi un mes hasta su gran cierre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. En ese recorrido hará parada, entre otras ciudades, en Madrid —donde volverá al Movistar Arena el 2 de julio de 2026—, además de A Coruña, Vigo, Sevilla o Gran Canaria. Sobre el escenario, parte del elenco original interpretará las canciones más emblemáticas de la serie, temas ya icónicos como ‘Amor Imposible’, ‘Reflejo’ o ‘Perdóname’, que el público podrá corear en directo.
Lo que comenzó como una ficción televisiva se ha transformado en un fenómeno internacional que refleja el peso creciente de la música latina en la cultura global. La mezcla de estilos, ritmos y emociones que define a La Reina del Flow conecta con espectadores de distintas generaciones y ha logrado instalarse en el imaginario colectivo. Esta gira por grandes recintos, impulsada por Quireza Events e Iglesias Entertainment, se presenta como una cita imprescindible tanto para los seguidores de la serie como para quienes quieran descubrir un universo musical que ya es parte del presente cultural.
Las entradas se pondrán a la venta mañana a las 12:00 horas a través de Ticketmaster.es.
Fechas de la gira de La Reina del Flow en España 2026
13 de junio
Alicante – El Muelle Live
19 de junio
Pamplona – Navarra Arena
21 de junio
Sevilla – Live Sur Stadium
26 de junio
Vigo – Galicia Fest
27 de junio
A Coruña – Coliseum
2 de julio
Madrid – Movistar Arena
3 de julio
Tenerife – Palmetum
5 de julio
Fuengirola – Marenostrum
10 de julio
Gran Canaria – Auditorio Parque San Juan
11 de julio
Barcelona – Palau Sant Jordi
