Así es el ofensivo comentario de Rosa Belmonte en 'El hormiguero' con el que se refiere a Sarah Santaolalla

La periodista lanzó una frase muy dura contra la analista tras sus palabras sobre Felipe González.

Rosa Belmonte increpa a Sarah Santaolalla

Rosa Belmonte increpa a Sarah Santaolalla / RTVE/Atresmedia

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
La tertulia política de ‘El hormiguero’ vivió uno de sus momentos más incómodos cuando Rosa Belmonte cargó sin filtros contra Sarah Santaolalla. En pleno debate sobre la actualidad política, la colaboradora utilizó una expresión especialmente ofensiva para referirse a la analista: “¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?”. La frase dejó varios segundos de silencio en el plató.

El comentario llegó después de que Pablo Motos introdujera el asunto recordando unas declaraciones emitidas por la mañana en televisión. “Esta mañana me ha sorprendido. No lo puedo evitar. Estaba viendo la tele y he puesto Cuatro y he oído a una tertuliana decir que Felipe, después de estas declaraciones, decir que Felipe González era un traidor”, señaló el presentador.

Las palabras a las que se refería procedían de la intervención de Santaolalla en ‘En boca de todos’, espacio de Cuatro en el que colabora habitualmente. Allí reaccionó a unas recientes manifestaciones de Felipe González que habían generado revuelo en el PSOE. “Ahora mismo Felipe González es un activo político, pero para la derecha. Para mí, como presidente, que su gestión no me gustó. Tuvo casos de corrupción, el señor X sabemos todos quién era. Y todo esto que podemos seguir hablando de Felipe González como si su gobierno hubiese sido mucho mejor a mí me parece de traidor”, afirmó.

Noticias relacionadas

En ese contexto, Belmonte respondió con la citada frase en ‘El hormiguero’, generando impacto entre los presentes. La periodista puntualizó que no se trataba de una ocurrencia propia, sino de una cita tomada de la serie ‘La maravillosa señora Maisel’. Aun así, el comentario se convirtió en uno de los momentos más compartidos del programa, tal y como previno uno de sus compañeros. "Rosa se va a viralizar esta noche", comentaba Rubén Amón.

