Polémica tributaria

Manu Pascual reabre el debate del pago a Hacienda tras el bote de ‘Pasapalabra’ y lo compara con la Lotería: “Te lo ganas estudiando y pagas más”

El exconcursante de Antena 3 cuestiona que un premio ganado con esfuerzo tribute más que los premios de azar.

Manu Pascual, concursante de 'Pasapalabra'

Manu Pascual, concursante de 'Pasapalabra' / Atresmedia

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

El bote ya se entregó, la celebración pasó, pero ahora llega la factura pública. Tras el histórico premio conseguido por Rosa Rodríguez en ‘Pasapalabra’, el foco se ha desplazado a los impuestos. Y quien ha puesto palabras a esa conversación ha sido Manu Pascual, que ha comparado públicamente la fiscalidad del concurso con la de la Lotería.

El madrileño no discute las reglas, pero sí la lógica del sistema. “Que se tribute más un premio que te has ganado estudiando que, por ejemplo, la lotería quizá no es lo más igualitario”, ha señalado en una entrevista concedida a Bluper. Su reflexión llega después de que su compañera tuviera que abonar más de 1,2 millones de euros a Hacienda tras ganar más de 2,7 millones en ‘El Rosco’, quedándose con algo más de 1,5 millones netos.

En contraste, los premios de Lotería aplican una retención del 20% y están exentos hasta los 40.000 euros. Una diferencia que ha alimentado el debate sobre cómo tributan los concursos televisivos frente a los juegos de azar. Aun así, Pascual deja claro que no hay sorpresa: “Cuando sales a concursar sabes lo que hay y cuentas con ello”.

Su paso por ‘Pasapalabra’ terminó tras 437 programas y 270.600 euros brutos acumulados. Tampoco él escapará al mismo tratamiento fiscal. ¿Qué hará con el dinero? Formación y prudencia. “Quiero hacer más másteres relacionados con lo mío [la Psicología] y, lamentablemente, cuestan mucho dinero”, explica. También reservará una parte para viajar y el resto lo ahorrará porque, resume, “la vida está muy dura”.

