En redes
Javier Tudela, hijo de Makoke, se pronuncia tras la dura pérdida sufrida: "Vuela alto"
El joven se ha despedido en redes de su entrenador personal
El hijo de Makoke ha vivido uno de los momentos más duros de su vida tras enterarse del fallecimiento de alguien muy importante para él. Javier Tudela, conocido también por su paso por realities como 'GH VIP,' ha recurrido a sus redes sociales para transmitir el dolor que siente tras esta dura noticia.
El creador de contenido, que también pasa por un momento delicado con la salud de su pareja, ha publicado un mensaje muy emotivo en su cuenta de Instagram con el que ha querido despedirse de quien fue mucho más que un entrenador para él.
"Hoy es un día triste para mí. "Me acabo de enterar de la muerte del que fue mi amigo y entrenador durante mucho tiempo. Descansa en paz. Te quiero, allá donde estés. Descansa en paz, amigo", escribió en redes.
"El 6 de febrero de 2026, el mundo del hierro perdió a uno de sus más grandes exponentes. Pero nosotros, su familia y sus guerreros, no despedimos a un hombre; honramos a un Maestro", ha continuado explicando.
"Alberto Campillo no solo construyó físicos, construyó caracteres. Con su estética ‘Old School’, su disciplina inquebrantable y esa mirada que te obligaba a dar una repetición más cuando creías que no podías, nos enseñó que la verdadera fuerza no reside en los músculos, sino en el alma, Su carisma llenaba cualquier sala. Su risa era tan fuerte como su sentencia".
"Hoy, las mancuernas pesan un poco más, pero nuestro espíritu es más fuerte gracias a él. Alberto, tu guardia ha terminado. Nosotros continuaremos tu legado en cada serie, en cada gota de sudor y en cada victoria. Vuela alto, Maestro. Aquí abajo, tus guerreros nunca dejarán de entrenar para DOMINAR", ha concluido.
- Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
- Protección Civil enviará un ES-Alert esta tarde para informar de las medidas activadas por el episodio de viento
- Renfe despide a una trabajadora que buscaba trenes retrasados para quedarse con las indemnizaciones sin reclamar
- Los propietarios de viviendas en alquiler deberán asumir los gastos de mantenimiento
- Miguel Ángel, jubilado de 78 años: 'Comparto piso desde hace seis años porque cobro 650 euros al mes
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027
- Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants