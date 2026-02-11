Ante la prensa
David Bisbal ofrece sus primeras palabras tras la muerte de su padre: "Son momentos delicados"
El cantante reaparece públicamente tras el fallecimiento de José Bisbal Carrillo a los 84 años
David Bisbal ha reaparecido públicamente tras la muerte de su padre, José Bisbal Carrillo, a los 84 años de edad en Almería. El cantante ha aparecido ante los medios después de hacer pública la noticia en sus redes sociales.
"Para los compañeros de la prensa, os agradezco en el alma... son momentos delicados pero estamos tranquilos porque mi padre está ahora en paz", comunica el artista.
Además, el que fuera coach de 'La Voz Kids' asegura que su padre era muy querido en su tierra. José Bisbal, Pepe para los familiares y amigos, fue campeón de España de boxeo hasta en siete ocasiones en dos categorías.
Desde que se conoció la noticia, David Bisbal no ha parado de recibir muestras de cariño, lo que demuestra la increíble conexión del que fuera concursante de 'Operación Triunfo' con el público. "Os quiero", decía el cantante al despedirse en su breve aparición pública.
"Muchísimas gracias a todos. Estamos devastados, pero bueno, estamos contentos porque está descansando. Se ha ido feliz al lado nuestro, de nuestra mano y todo nuestro amor", ha concluido.
- Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
- Protección Civil enviará un ES-Alert esta tarde para informar de las medidas activadas por el episodio de viento
- Renfe despide a una trabajadora que buscaba trenes retrasados para quedarse con las indemnizaciones sin reclamar
- Los propietarios de viviendas en alquiler deberán asumir los gastos de mantenimiento
- Miguel Ángel, jubilado de 78 años: 'Comparto piso desde hace seis años porque cobro 650 euros al mes
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants
- Barcelona inicia las obras de su primera rampa mecánica que estrenará en verano de 2027