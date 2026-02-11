El Carnaval de Cádiz se burla del lapsus de Sonsoles Ónega con su característico humor: “Tú necesitas el faro de Chipiona”

El error geográfico de Sonsoles Ónega ya tiene su versión carnavalera. La comparsa ‘El jovencito Frankenstein’ ha llevado al escenario una letra dedicada al lapsus que la presentadora protagonizó en directo hace una semana y que se hizo viral en cuestión de horas.

“Se ha inundao aquí en Cádiz el puente Carranza, o eso ha dicho Sonsoles en su programa”, arranca el cuplé con el que los jóvenes comparsistas repasan el momento televisivo. Y rematan con ironía: “Tú no necesitas una baliza, tú necesitas el faro de Chipiona”, en clara referencia a la confusión que convirtió la Bahía de Cádiz en una supuesta carretera anegada.

Cabe destacar que no ha sido la única mención a la presentadora, pues 'Los Robins' comentaban en su actuación que "la niña aprobó el de Lengua y el de Filosofía. Y cuando he visto las notas le he dicho 'olé'. En cambio, en las notas de Geografía está suspendiendo todos los controles. Y es que se pone a estudiar mirando el programa de la Sonsoles", añadiendo estrofas como "no sabes lo que es un puente, hija".

Todo se remonta a la emisión de ‘Y ahora, Sonsoles’, en Antena 3, cuando la periodista informaba sobre los efectos de la borrasca Leonardo en Andalucía. Al mostrar imágenes de la CA-36, en el puente José León de Carranza, aseguró que la vía estaba “totalmente inundada a los lados”. En realidad, lo que aparecía en pantalla era la propia Bahía de Cádiz.

La escena no tardó en circular por redes sociales, generando comentarios y memes. Al día siguiente, Ónega abordó el asunto en su programa y pidió disculpas con tono irónico: “Ayer nos metimos en un charco y resultó ser la Bahía de Cádiz: una confusión”. Además, añadió: “Pido disculpas y Dios tenga en su gloria a quien le ha parecido un error imperdonable y a quien nunca se equivoca”. Una semana después, el Carnaval de Cádiz ha recogido el testigo con humor y ha transformado el lapsus en letra de comparsa.