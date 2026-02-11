Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias TV ayer | 'Renacer' y la primera semifinal del 'Benidorm Fest 2026' empatan en share, pero la turca lidera en coincidencia

Telecinco queda por detrás con ‘Universo Calleja’ y ‘First Dates’ en cifras discretas.

'Benidorm Fest' y 'Renacer'

'Benidorm Fest' y 'Renacer' / RTVE/Antena 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
La noche televisiva del martes 10 de febrero dejó un pulso muy equilibrado entre la ficción y la música. En La 1, la primera semifinal del ‘Benidorm Fest’ arrancó esta edición con un 11,1% de cuota de pantalla y una media de 850.000 espectadores, un dato correcto que le permitió competir de tú a tú con la principal oferta de Antena 3. La cadena naranja mantuvo el tono con ‘Renacer’, que logró uno de sus mejores registros del año al alcanzar un 11,1% y 800.000 espectadores. Aunque empata en la media global con el programa musical, la serie turca se impuso en estricta coincidencia, donde anotó un 11,1% frente al 10,9% del certamen de La 1.

Antes, en el access prime time, ‘La revuelta’ volvió a mostrar solidez al firmar un 11,8% y congregar a 1.506.000 espectadores, asentándose por encima del millón en una franja cada vez más disputada. Eso sí, Antena 3 volvió a marcar territorio en el access gracias a ‘El hormiguero’, que lideró con claridad con un 14,1% de share y 1.757.000 espectadores con la visita de Belén Rueda y Belén Écija.

Telecinco quedó un paso por detrás en esta franja. La nueva entrega de ‘Universo Calleja’ reunió a 647.000 espectadores y firmó un 9,1% de cuota, mientras que ‘First Dates’ funcionó mejor en el access al alcanzar un 9,5% y superar el millón de espectadores de media.

En las segundas cadenas, Cuatro destacó con ‘Código 10’, que registró un 7,4% y 436.000 espectadores, apoyado previamente por el access de ‘Horizonte’, que firmó un 6,8% con 854.000 seguidores. En laSexta, ‘El intermedio’ se mantuvo estable con un 6,9% y 879.000 espectadores, mientras que ‘Apatrullando’ cerró la noche con un 3,9% y 333.000 fieles.

*En elaboración...

