Audiencias TV ayer | 'Renacer' y la primera semifinal del 'Benidorm Fest 2026' empatan en share, pero la turca lidera en coincidencia

La noche televisiva del martes 10 de febrero dejó un pulso muy equilibrado entre la ficción y la música. En La 1, la primera semifinal del ‘Benidorm Fest’ arrancó esta edición con un 11,1% de cuota de pantalla y una media de 850.000 espectadores, un dato correcto que le permitió competir de tú a tú con la principal oferta de Antena 3. La cadena naranja mantuvo el tono con ‘Renacer’, que logró uno de sus mejores registros del año al alcanzar un 11,1% y 800.000 espectadores. Aunque empata en la media global con el programa musical, la serie turca se impuso en estricta coincidencia, donde anotó un 11,1% frente al 10,9% del certamen de La 1.

Antes, en el access prime time, ‘La revuelta’ volvió a mostrar solidez al firmar un 11,8% y congregar a 1.506.000 espectadores, asentándose por encima del millón en una franja cada vez más disputada. Eso sí, Antena 3 volvió a marcar territorio en el access gracias a ‘El hormiguero’, que lideró con claridad con un 14,1% de share y 1.757.000 espectadores con la visita de Belén Rueda y Belén Écija.

Telecinco quedó un paso por detrás en esta franja. La nueva entrega de ‘Universo Calleja’ reunió a 647.000 espectadores y firmó un 9,1% de cuota, mientras que ‘First Dates’ funcionó mejor en el access al alcanzar un 9,5% y superar el millón de espectadores de media.

En las segundas cadenas, Cuatro destacó con ‘Código 10’, que registró un 7,4% y 436.000 espectadores, apoyado previamente por el access de ‘Horizonte’, que firmó un 6,8% con 854.000 seguidores. En laSexta, ‘El intermedio’ se mantuvo estable con un 6,9% y 879.000 espectadores, mientras que ‘Apatrullando’ cerró la noche con un 3,9% y 333.000 fieles.

