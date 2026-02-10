Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antes del Supremo

Víctor Ábalos da la cara en televisión en la semana clave del caso que afecta a su padre: se sentará en este programa de forma inminente

El hijo de José Luis Ábalos acudirá a ‘Código 10’ coincidiendo con la inminente comparecencia de su padre ante el Tribunal Supremo.

Víctor Ábalos y José Luis Ábalos

Víctor Ábalos y José Luis Ábalos / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
La próxima entrega de 'Código 10', que Cuatro emitirá este martes 10 de febrero a las 23:00 horas, contará con un invitado que llega en un momento clave del caso Koldo. Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, se sentará en el plató del programa justo antes de que su padre comparezca este jueves ante el Tribunal Supremo.

Presentado por Nacho Abad y David Aleman, el espacio abordará con el invitado cuestiones directamente relacionadas con la situación personal y judicial del exdirigente socialista. Entre los temas previstos, Víctor Ábalos hablará del estado de salud de su padre, que desde prisión ha alegado padecer diversas dolencias, desde diabetes, hipertensión, lumbalgia hasta un síndrome depresivo ansioso, en el marco de su estrategia de defensa.

Durante la entrevista, también responderá a las acusaciones lanzadas por el empresario Víctor de Aldama, quien ha asegurado que dispone de pruebas que podrían comprometer tanto al exministro como a su entorno familiar y ha amenazado con entregarlas a la Justicia.

Además del bloque político y judicial, ‘Código 10’ ampliará su foco a la actualidad social. El programa contará con la presencia de dos maquinistas de Renfe para analizar la situación ferroviaria tras la desconvocatoria de la huelga, alcanzada después del acuerdo entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos mayoritarios. Aunque el paro ha quedado suspendido, el espacio pondrá sobre la mesa las restricciones y limitaciones de velocidad que siguen afectando a la red ferroviaria española.

