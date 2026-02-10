Regresa a la pública
Silvia Abril vuelve a TVE con un programa antes del regreso de Andreu Buenafuente: así es el nuevo formato
La presentadora estrenará en marzo en La 2Cat ‘I ara què?’, un espacio híbrido entre talk show y late night doméstico basado en la sorpresa, la improvisación y conversaciones sin guion.
La cadena pública catalana da un paso al frente en su prime time con el estreno de ‘I ara què?’, el nuevo espacio que marca el regreso de Silvia Abril a TVE. El programa llegará este mes de marzo a La 2Cat, en coproducción con Sidecar Media, y lo hará antes de la esperada vuelta de Andreu Buenafuente a la televisión pública tras su baja médica.
‘I ara què?’ se presenta como un formato híbrido, a medio camino entre el talk show y el late night, donde la sorpresa es el motor narrativo. El plató recrea la casa televisiva de Abril —con su inseparable perro Baloo incluido— y todo parte de una única premisa: alguien llama al timbre. A partir de ahí, la presentadora no sabe quién entra, ni qué va a pasar, ni hacia dónde derivará la conversación.
El programa huye deliberadamente de los códigos clásicos del entretenimiento nocturno. No hay monólogos ni sketches al uso, ni tampoco entrevistas promocionales al uso. El humor surge de la improvisación, de las reacciones espontáneas y de situaciones que pueden ser tan cómicas como inesperadamente íntimas. El resultado es un espacio que combina ligereza y verdad, con momentos divertidos y otros más reveladores.
Este nuevo proyecto está diseñado a la medida de Silvia Abril: cercano, curioso y sin corsés. Por su “salón” pasarán perfiles muy distintos, lo que permitirá charlas relajadas, imprevisibles y alejadas del guion cerrado. Tras una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, la presentadora afronta así uno de sus trabajos más personales, reforzando la apuesta de RTVE por formatos más libres y reconocibles.
